РЭЦ рассказал об историях успеха с сертификатом "Сделано в России"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский экспорт демонстрирует разнообразие и стремление к качеству, охватывая рынки от Азии до Америки, подтверждением этого стал интерес отечественных производителей к добровольной сертификации "Сделано в России", которая служит знаком доверия и визитной карточкой на международной арене, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).

Истории трех компаний - издательства комиксов, крупного кондитера и производителя инновационных полимеров - ярко иллюстрируют, как российские продукты, объединенные общим брендом, завоевывают мир.

"ООО "Студия "Черёмуха", основанная в городе Нытва Пермского края в 2021 году, получила сертификат "Сделано в России", доказывая, что культурный экспорт с опорой на традиционные ценности востребован за рубежом. Студия, которая позиционирует себя как независимое издательство, создала уникального русского супергероя, а их комиксы продвигают семейные ценности и нравственное воспитание, полностью исключая сленг и агрессию", - говорится в сообщении.

"Мы хотим опровергнуть стереотип о негативном влиянии комиксов. Наши комиксы - это не скучное занятие, а интерактивное и познавательное чтение с головоломками и заданиями", - рассказали представители студии.

Уже сейчас "Черёмуха" ведет переговоры с издательством в Белоруссии и планирует расширять географию экспорта на Китай, Индию, Бразилию, ОАЭ, Америку, Японию и Францию. Получение сертификата стало стратегическим шагом. "Для нас сертификат "Сделано в России" - это не просто знак качества, а своего рода визитная карточка на международных рынках. Он подчеркивает оригинальность наших комиксов и открывает дополнительные преимущества: приоритетное размещение в национальных магазинах на международных электронных торговых платформах, а также бонусы при отборе для участия в выставочных павильонах за границей, включая Вьетнам, Китай, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ", - поделились в студии.

В семейство успешных экспортеров, подтвердивших свой статус национальным брендом, вошел и крупный отечественный производитель ООО "Раменский кондитерский комбинат". Предприятие с более чем 25-летней историей успешно прошло добровольную сертификацию в направлении "Надежность" для широкой линейки бисквитных тортов, пирожных и мини-тартов.

Экспортная деятельность началась в 2003 году, и за 22 года, несмотря на санкции и логистические вызовы, география поставок расширилась до 28 стран мира, включая Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, являющиеся ключевыми рынками, а также Китай, ОАЭ, Германию и США.

Комбинат активно использует меры государственной поддержки: сотрудничал с РЭЦ по оформлению фитосанитарного сертификата для ОАЭ и участвовал в выставке-ярмарке в Абу-Даби, оформляя все заявки через платформу "Мой экспорт".

"Наращивать объемы экспорта, расширяя географию продаж в условиях серьезных внешних вызовов, очень важно, и здесь поддержка государства имеет огромное значение. Сертификат "Сделано в России" дает нам уникальную возможность получить информационную и маркетинговую поддержку, участвовать в бизнес-встречах и международных выставках. Это повышает доверие потребителей и партнеров, укрепляет имидж наших брендов и облегчает выход в торговые сети и на маркетплейсы", - отметили в руководстве компании, планируя дальнейшее расширение в страны Ближнего Востока, Африки и Индию.

Российская компания "Лидер Компаунд" демонстрирует успех в B2B-сегменте, специализируясь на производстве инновационных полимерных композиций и кабельно-проводниковой продукции. За два года активной работы в сфере экспорта компания не только подтвердила высочайшее качество своих решений, но и закрепила за собой репутацию производителя полного цикла.

Успешное развитие компании в экспорте демонстрирует потенциал российских высокотехнологичных промышленных решений, которые, благодаря высокому качеству и инновационности, готовы к расширению географии поставок на мировом рынке.

Сертификат "Сделано в России" становится не просто знаком качества, но и мощным инструментом продвижения на международных рынках. Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории РФ. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.