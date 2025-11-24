Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ рассказал об историях успеха с сертификатом "Сделано в России" - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/rets-2057100645.html
РЭЦ рассказал об историях успеха с сертификатом "Сделано в России"
РЭЦ рассказал об историях успеха с сертификатом "Сделано в России" - РИА Новости, 24.11.2025
РЭЦ рассказал об историях успеха с сертификатом "Сделано в России"
Российский экспорт демонстрирует разнообразие и стремление к качеству, охватывая рынки от Азии до Америки, подтверждением этого стал интерес отечественных... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:12:00+03:00
2025-11-24T12:12:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187607_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_b7307729a15605a5a879d5b6afa55b25.jpg
https://ria.ru/20251124/ponomarev-2057081242.html
https://ria.ru/20251120/biznes-2056452219.html
https://ria.ru/20251121/missiya-2056667016.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187607_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_602d0477467ce5bd985d5022c5d39e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ рассказал об историях успеха с сертификатом "Сделано в России"

Отечественные производители заинтересованы в сертификации "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип "Сделано в России"
Логотип Сделано в России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Логотип "Сделано в России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский экспорт демонстрирует разнообразие и стремление к качеству, охватывая рынки от Азии до Америки, подтверждением этого стал интерес отечественных производителей к добровольной сертификации "Сделано в России", которая служит знаком доверия и визитной карточкой на международной арене, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).
Истории трех компаний - издательства комиксов, крупного кондитера и производителя инновационных полимеров - ярко иллюстрируют, как российские продукты, объединенные общим брендом, завоевывают мир.
РЭЦ выделил ключевые направления российского экспорта в Африку - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
РЭЦ выделил ключевые направления российского экспорта в Африку
11:09
"ООО "Студия "Черёмуха", основанная в городе Нытва Пермского края в 2021 году, получила сертификат "Сделано в России", доказывая, что культурный экспорт с опорой на традиционные ценности востребован за рубежом. Студия, которая позиционирует себя как независимое издательство, создала уникального русского супергероя, а их комиксы продвигают семейные ценности и нравственное воспитание, полностью исключая сленг и агрессию", - говорится в сообщении.
"Мы хотим опровергнуть стереотип о негативном влиянии комиксов. Наши комиксы - это не скучное занятие, а интерактивное и познавательное чтение с головоломками и заданиями", - рассказали представители студии.
Уже сейчас "Черёмуха" ведет переговоры с издательством в Белоруссии и планирует расширять географию экспорта на Китай, Индию, Бразилию, ОАЭ, Америку, Японию и Францию. Получение сертификата стало стратегическим шагом. "Для нас сертификат "Сделано в России" - это не просто знак качества, а своего рода визитная карточка на международных рынках. Он подчеркивает оригинальность наших комиксов и открывает дополнительные преимущества: приоритетное размещение в национальных магазинах на международных электронных торговых платформах, а также бонусы при отборе для участия в выставочных павильонах за границей, включая Вьетнам, Китай, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ", - поделились в студии.
В семейство успешных экспортеров, подтвердивших свой статус национальным брендом, вошел и крупный отечественный производитель ООО "Раменский кондитерский комбинат". Предприятие с более чем 25-летней историей успешно прошло добровольную сертификацию в направлении "Надежность" для широкой линейки бисквитных тортов, пирожных и мини-тартов.
Экспортная деятельность началась в 2003 году, и за 22 года, несмотря на санкции и логистические вызовы, география поставок расширилась до 28 стран мира, включая Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, являющиеся ключевыми рынками, а также Китай, ОАЭ, Германию и США.
Комбинат активно использует меры государственной поддержки: сотрудничал с РЭЦ по оформлению фитосанитарного сертификата для ОАЭ и участвовал в выставке-ярмарке в Абу-Даби, оформляя все заявки через платформу "Мой экспорт".
Управляющий директор по перспективным финансовым технологиям РЭЦ Ангелина Акименко на Евразийском деловом форуме Интеграция - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
РЭЦ поддерживает бизнес в работе с цифровыми финансовыми инструментами
20 ноября, 22:40
"Наращивать объемы экспорта, расширяя географию продаж в условиях серьезных внешних вызовов, очень важно, и здесь поддержка государства имеет огромное значение. Сертификат "Сделано в России" дает нам уникальную возможность получить информационную и маркетинговую поддержку, участвовать в бизнес-встречах и международных выставках. Это повышает доверие потребителей и партнеров, укрепляет имидж наших брендов и облегчает выход в торговые сети и на маркетплейсы", - отметили в руководстве компании, планируя дальнейшее расширение в страны Ближнего Востока, Африки и Индию.
Российская компания "Лидер Компаунд" демонстрирует успех в B2B-сегменте, специализируясь на производстве инновационных полимерных композиций и кабельно-проводниковой продукции. За два года активной работы в сфере экспорта компания не только подтвердила высочайшее качество своих решений, но и закрепила за собой репутацию производителя полного цикла.
Успешное развитие компании в экспорте демонстрирует потенциал российских высокотехнологичных промышленных решений, которые, благодаря высокому качеству и инновационности, готовы к расширению географии поставок на мировом рынке.
Сертификат "Сделано в России" становится не просто знаком качества, но и мощным инструментом продвижения на международных рынках. Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории РФ. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг РФ. Самые актуальные новости об экспорте читайте в Telegram-канале РЭЦ.
РЭЦ организовал бизнес-миссию бьюти- и фармкомпаний РФ на Beautyworld Central Asia 2025 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
РЭЦ организовал бизнес-миссию компаний на Beautyworld Central Asia 2025
21 ноября, 17:28
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала