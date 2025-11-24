Отбор воды из северных рек на юг России будет полезен, считает ученый

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Отбор воды из северных российских рек для обеспечения южных регионов страны будет полезен для экологических систем Севера, считает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Ученый рассказал РИА Новости, что выступил с инициативой реализовать проект по переброске воды рек Печоры и Северной Двины на Донбасс для обеспечения его водоснабжения. Эта инициатива обсуждалась в октябре на научном совете РАН "Водные ресурсы суши", отметил собеседник агентства.

В результате изменения климата количество осадков на юге сокращается, а на севере, наоборот, увеличивается, подчеркнул Данилов-Данильян

"Поэтому для того чтобы смягчить переходной процесс для северных экосистем речных и морских, куда впадают северные реки, воды оттуда забирать даже полезно, экологически полезно", - сказал Данилов-Данильян.

Проблема достаточного обеспечения водой имеет место в степной зоне Европейской части России , отметил ученый.

По его словам, появились новые технологии, "которые заставляют вернуться к этому вопросу в новых условиях и на новой технологической основе".