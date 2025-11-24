https://ria.ru/20251124/reki-2057028707.html
Отбор воды из северных рек на юг России будет полезен, считает ученый
Отбор воды из северных рек на юг России будет полезен, считает ученый - РИА Новости, 24.11.2025
Отбор воды из северных рек на юг России будет полезен, считает ученый
Отбор воды из северных российских рек для обеспечения южных регионов страны будет полезен для экологических систем Севера, считает научный руководитель... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T04:41:00+03:00
2025-11-24T04:41:00+03:00
2025-11-24T04:41:00+03:00
россия
печора
донбасс
виктор данилов-данильян
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903118827_0:148:3112:1899_1920x0_80_0_0_53a5626f2c7325801df23f2febe4d52a.jpg
https://ria.ru/20251116/ekspert-2055266401.html
https://ria.ru/20251104/dagestan-2052692466.html
россия
печора
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903118827_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e2d78b266f18fb27c4b57fa55c9a02e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, печора, донбасс, виктор данилов-данильян, российская академия наук
Россия, Печора, Донбасс, Виктор Данилов-Данильян, Российская академия наук
Отбор воды из северных рек на юг России будет полезен, считает ученый
Ученый Данилов-Данильян : отбор воды из северных рек на юг РФ будет полезен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Отбор воды из северных российских рек для обеспечения южных регионов страны будет полезен для экологических систем Севера, считает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Ученый рассказал РИА Новости, что выступил с инициативой реализовать проект по переброске воды рек Печоры
и Северной Двины на Донбасс
для обеспечения его водоснабжения. Эта инициатива обсуждалась в октябре на научном совете РАН
"Водные ресурсы суши", отметил собеседник агентства.
В результате изменения климата количество осадков на юге сокращается, а на севере, наоборот, увеличивается, подчеркнул Данилов-Данильян
.
"Поэтому для того чтобы смягчить переходной процесс для северных экосистем речных и морских, куда впадают северные реки, воды оттуда забирать даже полезно, экологически полезно", - сказал Данилов-Данильян.
Проблема достаточного обеспечения водой имеет место в степной зоне Европейской части России
, отметил ученый.
"Это не только Донбасс. Это Ставропольский, Краснодарский край
, это Калмыкия
, это Дагестан
, это Астраханская область
, это Оренбургская область
, Ростовская область
и Волгоградская область
, и, конечно, новые регионы... Везде обострился водный дефицит", - сказал Данилов-Данильян.
По его словам, появились новые технологии, "которые заставляют вернуться к этому вопросу в новых условиях и на новой технологической основе".
Для подтверждения целесообразности выдвинутой инициативы надо провести необходимые исследования, отметил Данилов-Данильян. Если говорить о проекте переброски вод из Печоры и Северной Двины в Волжский бассейн, то, по словам ученого, он ожидает, что результаты исследований будут положительными.