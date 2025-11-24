Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Темп речи россиян будет увеличиваться, люди будут все больше сокращать слова, в том числе для экономии времени, сообщила РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева.

"Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать", – сказала Киселева.

Она добавила, что в речи собеседника мы все чаще слышим компрессивы, когда человек произносит слово сокращенно.