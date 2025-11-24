Рейтинг@Mail.ru
Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян
04:23 24.11.2025
Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян
Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян
Темп речи россиян будет увеличиваться, люди будут все больше сокращать слова, в том числе для экономии времени, сообщила РИА Новости главный редактор портала... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T04:23:00+03:00
2025-11-24T04:23:00+03:00
2025
Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян

Филолог Киселева: темп речи россиян через 25 лет изменится

Женщины беседуют. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Темп речи россиян будет увеличиваться, люди будут все больше сокращать слова, в том числе для экономии времени, сообщила РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева.
"Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать", – сказала Киселева.
Она добавила, что в речи собеседника мы все чаще слышим компрессивы, когда человек произносит слово сокращенно.
"Мы говорим "щас" вместо "сейчас", "грит" вместо "говорит" уже не только на дружеских встречах, но иногда и в более официальной обстановке. И таких слов очень много, они сжимаются и, соответственно, помогают нам экономить время. Как прогнозируют фонестисты (специалисты по фонетике), таких слов в речи будет становиться все больше", – отметила главный редактор портала "Грамота.ру".
Коллеги общаются - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт
