Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
Футбол
 
19:08 24.11.2025 (обновлено: 19:27 24.11.2025)
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Никиты Симоняна, назвав его... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
спорт, спартак москва, первая лига, никита симонян, владимир путин
Спорт, Футбол, Спартак Москва, Первая лига, Никита Симонян, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

Путин: Симонян был легендой отечественного футбола

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНикита Симонян
Никита Симонян. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Никиты Симоняна, назвав его настоящей легендой футбола, кумиром для миллионов болельщиков.
Никита Симонян скончался в воскресенье в возрасте 99 лет.
"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна", - говорится в телеграмме родным и близким Симоняна, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что ушёл из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по "Спартаку" и национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром, говорится в телеграмме соболезнования.
"Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, всех почитателей "игры номер один" в России", - подчеркнул Путин.
Клубы РПЛ и ФХР выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна
24 ноября, 01:42
 
ФутболСпортСпартак МоскваПервая ЛигаНикита СимонянВладимир Путин
 
