Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Никиты Симоняна, назвав его настоящей легендой футбола, кумиром для миллионов болельщиков.