Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Никиты Симоняна, назвав его настоящей легендой футбола, кумиром для миллионов болельщиков.
Никита Симонян скончался в воскресенье в возрасте 99 лет.
"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна", - говорится в телеграмме родным и близким Симоняна, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что ушёл из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по "Спартаку" и национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром, говорится в телеграмме соболезнования.
"Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, всех почитателей "игры номер один" в России", - подчеркнул Путин.