Путин выразил надежду на запуск перспективных инициатив по реабилитации

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Всероссийского инклюзивного форума "Открыто для всех", выразив уверенность в том, что в ходе мероприятия они смогут договориться о запуске перспективных инициатив в сфере реабилитационной индустрии и адаптивного спорта, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что в ходе нынешней встречи, насыщенной деловой программы вы сможете обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с нашей дальнейшей работой по созданию достойных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации людей с инвалидностью, обменяться опытом и лучшими практиками. Предложить свои идеи и разработки, договориться о запуске перспективных инициатив в сфере реабилитационной индустрии, адаптивного спорта, туризма, в других областях. И, конечно, особое внимание на форуме будет уделено всемерной поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, укреплению взаимодействия с фондом "Защитники Отечества", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что масштабный и востребованный проект в полной мере отражает растущее внимание общества к проблемам людей с ограничением по здоровью, а также объединяет на своей площадке большое число участников - волонтёров и социальных предпринимателей, учителей и наставников, представителей органов власти и некоммерческих организаций из многих регионов страны.
В заключении приветствия Путин пожелал участникам, гостям и организаторам плодотворного общения и всего самого доброго.
