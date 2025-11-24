Путин выразил надежду на запуск перспективных инициатив по реабилитации

"Уверен, что в ходе нынешней встречи, насыщенной деловой программы вы сможете обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с нашей дальнейшей работой по созданию достойных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации людей с инвалидностью, обменяться опытом и лучшими практиками. Предложить свои идеи и разработки, договориться о запуске перспективных инициатив в сфере реабилитационной индустрии, адаптивного спорта, туризма, в других областях. И, конечно, особое внимание на форуме будет уделено всемерной поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, укреплению взаимодействия с фондом "Защитники Отечества", - говорится в телеграмме.