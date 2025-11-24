Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду на запуск перспективных инициатив по реабилитации - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/putin-2057065561.html
Путин выразил надежду на запуск перспективных инициатив по реабилитации
Путин выразил надежду на запуск перспективных инициатив по реабилитации - РИА Новости, 24.11.2025
Путин выразил надежду на запуск перспективных инициатив по реабилитации
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Всероссийского инклюзивного форума "Открыто для всех", выразив... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:28:00+03:00
2025-11-24T10:28:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251122/bezdomnye-2056782479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин выразил надежду на запуск перспективных инициатив по реабилитации

Путин поприветствовал участников Всероссийского форума "Открыто для всех"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Всероссийского инклюзивного форума "Открыто для всех", выразив уверенность в том, что в ходе мероприятия они смогут договориться о запуске перспективных инициатив в сфере реабилитационной индустрии и адаптивного спорта, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что в ходе нынешней встречи, насыщенной деловой программы вы сможете обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с нашей дальнейшей работой по созданию достойных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации людей с инвалидностью, обменяться опытом и лучшими практиками. Предложить свои идеи и разработки, договориться о запуске перспективных инициатив в сфере реабилитационной индустрии, адаптивного спорта, туризма, в других областях. И, конечно, особое внимание на форуме будет уделено всемерной поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, укреплению взаимодействия с фондом "Защитники Отечества", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что масштабный и востребованный проект в полной мере отражает растущее внимание общества к проблемам людей с ограничением по здоровью, а также объединяет на своей площадке большое число участников - волонтёров и социальных предпринимателей, учителей и наставников, представителей органов власти и некоммерческих организаций из многих регионов страны.
В заключении приветствия Путин пожелал участникам, гостям и организаторам плодотворного общения и всего самого доброго.
Волонтер фонда оказывает медицинскую помощь бездомному - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Глава церковного приюта рассказал, как обращаться с бездомными
22 ноября, 12:33
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала