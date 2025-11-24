Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросают технику и раненых в центре Константиновки, рассказал Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 24.11.2025 (обновлено: 09:45 24.11.2025)
ВСУ бросают технику и раненых в центре Константиновки, рассказал Пушилин
ВСУ бросают технику и раненых в центре Константиновки, рассказал Пушилин - РИА Новости, 24.11.2025
ВСУ бросают технику и раненых в центре Константиновки, рассказал Пушилин
ВСУ бросают технику и раненых, отступая из центра Константиновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
константиновка
донецкая народная республика
ВСУ бросают технику и раненых в центре Константиновки, рассказал Пушилин

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ВСУ бросают технику и раненых, отступая из центра Константиновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Есть факты, когда противник в центре уже самой Константиновки бросает технику, отступая, бросает раненых", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, ВС РФ в Константиновке улучшили позиции с юго-востока и с юга.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
