Почти 20 школ и детсадов в Приморье отремонтируют до конца 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Семнадцать школ и два детсада в рамках нацпроектов отремонтируют и модернизируют в Приморье до конца 2025 года, сообщает краевое правительство.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов страны принять меры, обеспечивающие завершение до конца 2030 года капитального ремонта детсадов и школ. После этого здания образовательных учреждений будут ремонтировать в плановом порядке. Также Путин поручал при разработке нацпроекта "Семья" предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детских садов в 2025-2030 годах.

"Девятнадцать образовательных учреждений будут отремонтированы в Приморье до конца 2025 года. Ремонты и модернизация проходят по нацпроектам "Молодёжь и дети" и "Семья", утверждённым президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

По данным министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой, сейчас идут капремонты и оснащение 17 общеобразовательных организаций, на эти цели выделено свыше 560 миллионов рублей. В 10 школах шести муниципалитетов ремонт завершен. В остальных работы закончат по плану до 1 декабря.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Семья" ремонт делают в двух детсадах Владивостокского и Лесозаводского городских округов. На это выделено около 169 миллионов рублей. Работы завершат до 1 декабря.

По данным властей, в этом году семь школ и два детсада во Владивостоке , три школы в Спасском округе и одну в Уссурийском городском округе отремонтировали с помощью субсидии из краевого бюджета. Завершаются работы еще в двух школах Уссурийска . Также, по информации Шамоновой, до конца 2025 года введут в эксплуатацию новую школу в посёлке городского типа Светлая.