Суд вынес экс-главе РКК "Энергия" приговор по делу о мошенничестве

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Королёвский суд Московской области приговорил экс-гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева к восьми годам лишения свободы, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Солнцеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск на сумму 839 миллионов рублей", - сказано в документе.