Суд вынес экс-главе РКК "Энергия" приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.11.2025
11:38 24.11.2025 (обновлено: 12:01 24.11.2025)
Суд вынес экс-главе РКК "Энергия" приговор по делу о мошенничестве
Суд вынес экс-главе РКК "Энергия" приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.11.2025
Суд вынес экс-главе РКК "Энергия" приговор по делу о мошенничестве
Королёвский суд Московской области приговорил экс-гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева к восьми годам лишения свободы, сказано в данных суда, с... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:38:00+03:00
2025-11-24T12:01:00+03:00
происшествия
россия
роскосмос
ркк "энергия"
россия
происшествия, россия, роскосмос, ркк "энергия"
Происшествия, Россия, Роскосмос, РКК "Энергия"
Суд вынес экс-главе РКК "Энергия" приговор по делу о мошенничестве

Суд приговорил экс-главу РКК "Энергия" Солнцева к восьми годам лишения свободы

© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Бывший гендиректор РКК "Энергия Владимир Солнцев
Бывший гендиректор РКК Энергия Владимир Солнцев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Перейти в медиабанк
Бывший гендиректор РКК "Энергия Владимир Солнцев. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Королёвский суд Московской области приговорил экс-гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева к восьми годам лишения свободы, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Солнцеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск на сумму 839 миллионов рублей", - сказано в документе.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Согласно приговору, он похитил средства Роскосмоса в размере 839 миллионов рублей. Как установил суд, Солнцев с соучастниками завысили цену закупки электронно-компонентной базы, разницу разделили между собой. Один фигурант позже скончался, в отношении другого уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено.
ПАО РКК "Энергия" — крупнейшее в РФ предприятие космической промышленности.
Глава ГК Пикет Андрей Есипов во время оглашения приговора в Мещанском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Защита обжаловала приговор гендиректору ГК "Пикет" Есипову
© 2025 МИА «Россия сегодня»
