Суд вынес экс-главе РКК "Энергия" приговор по делу о мошенничестве

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Королёвский суд Московской области приговорил экс-гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева к восьми годам лишения свободы, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Солнцеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск на сумму 839 миллионов рублей", - сказано в документе.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Согласно приговору, он похитил средства Роскосмоса в размере 839 миллионов рублей. Как установил суд, Солнцев с соучастниками завысили цену закупки электронно-компонентной базы, разницу разделили между собой. Один фигурант позже скончался, в отношении другого уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено.
ПАО РКК "Энергия" — крупнейшее в РФ предприятие космической промышленности.