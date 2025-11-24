Рейтинг@Mail.ru
Президент Словакии приветствовал план США по урегулированию на Украине
10:58 24.11.2025
Президент Словакии приветствовал план США по урегулированию на Украине
Президент Словакии приветствовал план США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Президент Словакии приветствовал план США по урегулированию на Украине
План США по урегулированию ситуации на Украине - большой шаг в правильном направлении, считает президент Словакии Петер Пеллегрини. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:58:00+03:00
2025-11-24T10:58:00+03:00
в мире
сша
украина
словакия
петер пеллегрини
роберт фицо
нато
сша
украина
словакия
в мире, сша, украина, словакия, петер пеллегрини, роберт фицо, нато
В мире, США, Украина, Словакия, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, НАТО
Президент Словакии приветствовал план США по урегулированию на Украине

Пеллегрини назвал план США по Украине большим шагом в правильном направлении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Петер Пеллегрини. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 24 ноя - РИА Новости. План США по урегулированию ситуации на Украине - большой шаг в правильном направлении, считает президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Многие говорят, что это самый реалистичный план на данный момент. Конечно, впереди ещё много работы, как и всегда, но это большой шаг в правильном направлении", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети X.
Он отметил важность достижения реального соглашения между Россией и Украиной при поддержке США, Евросоюза, НАТО и всех ключевых международных партнеров.
Премьер Словакии Роберт Фицо в пятницу выразил поддержку предлагаемому США плану по урегулированию ситуации на Украине.
