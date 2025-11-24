https://ria.ru/20251124/prezident-2057076107.html
Президент Словакии приветствовал план США по урегулированию на Украине
Президент Словакии приветствовал план США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Президент Словакии приветствовал план США по урегулированию на Украине
План США по урегулированию ситуации на Украине - большой шаг в правильном направлении, считает президент Словакии Петер Пеллегрини. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:58:00+03:00
2025-11-24T10:58:00+03:00
2025-11-24T10:58:00+03:00
в мире
сша
украина
словакия
петер пеллегрини
роберт фицо
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934626111_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_7ec0d7f7ffbb48c5f265cac31d38afbb.jpg
https://ria.ru/20251124/tramp-2056942360.html
сша
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934626111_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a03eb2b42272ae9f2de81f64953586b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, словакия, петер пеллегрини, роберт фицо, нато
В мире, США, Украина, Словакия, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, НАТО
Президент Словакии приветствовал план США по урегулированию на Украине
Пеллегрини назвал план США по Украине большим шагом в правильном направлении