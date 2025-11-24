В России изменились правила выплаты премий и 13-х зарплат

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Работодателям необходимо при установлении 13-й зарплаты сотрудникам указывать в документах вид премии, размер, условия получения и срок выплаты, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"С 1 сентября 2025 года статью 135 Трудового Кодекса РФ дополнили третьей частью, которая требует, что документы, устанавливающие премирование (трудовые и коллективные договоры, положения), должны чётко описывать вид премии, размер, условия получения и срок выплаты", - рассказал Хаминский

Юрист напомнил, что 13-я зарплата - это необязательная выплата, решение о которой принимает работодатель. Кроме того, такая премия не упоминается в законодательстве, а также служит стимулом для сотрудников, укрепляет их мотивацию или корпоративный дух.

"Условия начисления и выплаты годовой премии устанавливаются внутренними документами компании (коллективным договором, положением о премировании и т.д.). Размер такой премии может быть как фиксированным, так и зависеть от результатов работы или среднего заработка сотрудника. Расчетные формулы так же определяются работодателем", - напомнил Хаминский.

Как отметил юрист, чаще всего работодатели выплачивают такую премию в конце календарного года или в начале следующего. При этом, обратил внимание Хаминский, выплата как и обычная зарплата облагается налогами и страховыми взносами. Юрист также рассказал о тонкостях выплаты 13-й зарплаты уволившемуся сотруднику.