Рейтинг@Mail.ru
Регионы получат 14 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/pravitelstvo-2057065304.html
Регионы получат 14 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетникам
Регионы получат 14 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 24.11.2025
Регионы получат 14 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетникам
Правительство направит регионам 14 миллиардов рублей для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:28:00+03:00
2025-11-24T10:28:00+03:00
экономика
республика адыгея
республика бурятия
республика хакасия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f7c2866c79b6bbcdb66ca5f88345fff.jpg
https://ria.ru/20251119/gosduma-2055986223.html
https://ria.ru/20251025/matkapital-2050514001.html
республика адыгея
республика бурятия
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_ec605118319275234bfdd762b01ac1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, республика адыгея, республика бурятия, республика хакасия, михаил мишустин
Экономика, Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Михаил Мишустин
Регионы получат 14 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетникам

Правительство направит регионам 14 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРаботник пересчитывает деньги
Работник пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Работник пересчитывает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство направит регионам 14 миллиардов рублей для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство частично компенсирует отдельным регионам дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Распоряжение о направлении на эти цели 14 миллиардов рублей подписано", - говорится в сообщении.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Госдума приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням
19 ноября, 13:01
Отмечается, что средства предназначены для 33 субъектов с высокой долей социально значимых расходов, среди них – Адыгея, Бурятия, Мордовия, Тува, Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, Астраханская, Костромская, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области.
"Федеральное финансирование в том числе обеспечит выплату зарплаты бюджетникам в январе–феврале 2026 года с учётом нового, более высокого минимального размера оплаты труда", - подчеркнули в кабмине.
Комментируя решение, принятое на заседании правительства 20 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что оно гарантирует выполнение всех обязательств перед гражданами и будет способствовать достижению целей национального развития.
Молодая женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Неиспользованную сумму маткапитала проиндексируют с 1 февраля
25 октября, 01:58
 
ЭкономикаРеспублика АдыгеяРеспублика БурятияРеспублика ХакасияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала