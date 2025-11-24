Регионы получат 14 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетникам

"Правительство частично компенсирует отдельным регионам дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Распоряжение о направлении на эти цели 14 миллиардов рублей подписано", - говорится в сообщении.

"Федеральное финансирование в том числе обеспечит выплату зарплаты бюджетникам в январе–феврале 2026 года с учётом нового, более высокого минимального размера оплаты труда", - подчеркнули в кабмине.