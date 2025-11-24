Регионы получат 14 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетникам

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство направит регионам 14 миллиардов рублей для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство частично компенсирует отдельным регионам дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Распоряжение о направлении на эти цели 14 миллиардов рублей подписано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства предназначены для 33 субъектов с высокой долей социально значимых расходов, среди них – Адыгея, Бурятия, Мордовия, Тува, Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, Астраханская, Костромская, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области.
"Федеральное финансирование в том числе обеспечит выплату зарплаты бюджетникам в январе–феврале 2026 года с учётом нового, более высокого минимального размера оплаты труда", - подчеркнули в кабмине.
Комментируя решение, принятое на заседании правительства 20 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что оно гарантирует выполнение всех обязательств перед гражданами и будет способствовать достижению целей национального развития.
