Пожар в производственном здании на юго-западе Москвы потушили
Пожар в производственном здании на юго-западе Москвы потушили - РИА Новости, 24.11.2025
Пожар в производственном здании на юго-западе Москвы потушили
Пожар в пятиэтажном производственном здании на юго-западе Москвы ликвидирован, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:44:00+03:00
2025-11-24T22:44:00+03:00
2025-11-24T22:45:00+03:00
Пожар в производственном здании на юго-западе Москвы потушили
На юго-западе Москвы потушили пожар в производственном пятиэтажном здании