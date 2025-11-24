https://ria.ru/20251124/pozhar-2057268483.html
В Москве произошел пожар в производственном здании
В Москве произошел пожар в производственном здании
Пожар произошел в пятиэтажном производственном здании на юго-западе Москвы, на месте работают 31 сотрудник и девять единиц техники, сообщает столичный главк МЧС РИА Новости, 24.11.2025
На юго-западе Москвы произошел пожар в пятиэтажном здании