Рейтинг@Mail.ru
В Москве произошел пожар в производственном здании - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 24.11.2025 (обновлено: 22:35 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/pozhar-2057268483.html
В Москве произошел пожар в производственном здании
В Москве произошел пожар в производственном здании - РИА Новости, 24.11.2025
В Москве произошел пожар в производственном здании
Пожар произошел в пятиэтажном производственном здании на юго-западе Москвы, на месте работают 31 сотрудник и девять единиц техники, сообщает столичный главк МЧС РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:18:00+03:00
2025-11-24T22:35:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996998871_0:187:3307:2047_1920x0_80_0_0_f07f7cee211e043fb3cdac3d0ae5b8fa.jpg
https://ria.ru/20251123/chp-2056954320.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996998871_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_9388ebbf90d2156aba3ce2d748ae9cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве произошел пожар в производственном здании

На юго-западе Москвы произошел пожар в пятиэтажном здании

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пожарная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в пятиэтажном производственном здании на юго-западе Москвы, на месте работают 31 сотрудник и девять единиц техники, сообщает столичный главк МЧС России.
"На улице Наметкина произошло загорание на третьем этаже пятиэтажного производственного здания", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте работают 31 сотрудник и девять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
Последствия пожара на ГРЭС в Шатуре - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения беспилотников
23 ноября, 16:59
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала