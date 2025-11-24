https://ria.ru/20251124/pozhar-2057261506.html
В Геленджике потушили лесной пожар
Лесной пожар в геленджикском селе Михайловский Перевал ликвидирован на площади 10 гектаров, сообщили в понедельник в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
краснодарский край
геленджик
абинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
геленджик
абинский район
