Рейтинг@Mail.ru
В Геленджике потушили лесной пожар - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 24.11.2025 (обновлено: 21:20 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/pozhar-2057261506.html
В Геленджике потушили лесной пожар
В Геленджике потушили лесной пожар - РИА Новости, 24.11.2025
В Геленджике потушили лесной пожар
Лесной пожар в геленджикском селе Михайловский Перевал ликвидирован на площади 10 гектаров, сообщили в понедельник в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:19:00+03:00
2025-11-24T21:20:00+03:00
происшествия
краснодарский край
геленджик
абинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038378752_0:0:1738:978_1920x0_80_0_0_b007247376e2989a1a285314620b2644.jpg
https://ria.ru/20250829/pozhar-2038236845.html
краснодарский край
геленджик
абинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038378752_104:0:1635:1148_1920x0_80_0_0_c0863d7d9204fa556e259bfe915d3566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, геленджик, абинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Геленджик, Абинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Геленджике потушили лесной пожар

В районе Геленджика потушили лесной пожар на площади около десяти гектаров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 МЧС России во время тушения крупного лесного пожара
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения крупного лесного пожара - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения крупного лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 24 ноя – РИА Новости. Лесной пожар в геленджикском селе Михайловский Перевал ликвидирован на площади 10 гектаров, сообщили в понедельник в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее в краевом минприроды сообщали, что лесной пожар в районе Геленджика разгорелся до пяти гектаров, распространению огня способствовал ветер, днём пожар локализовали на площади около 10 гектаров.
«

"Ликвидирован лесной пожар в районе селе Михайловский Перевал на площади около 10 гектаров", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.

Сообщается, что в работах по ликвидации пожара участвовали специалисты лесопожарного центра, сотрудники МЧС, представители муниципалитета и волонтеры.
Ранее в понедельник министерство сообщало также о лесных пожарах в районе населенного пункта Синегорск (Абинский район) на 7,5 гектарах и у населенного пункта Мирный, на одном гектаре.
Лесной пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектаров
29 августа, 07:26
 
ПроисшествияКраснодарский крайГеленджикАбинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала