Футболисты выйдут на матчи РПЛ с траурными повязками в память о Симоняне

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Футболисты выйдут на матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и ближайшего раунда Кубка России с траурными повязками в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Не стало великого Никиты Симоняна. Каким запомнят нашу легенду?
24 ноября, 01:07
Встречи 17-го тура РПЛ пройдут с 29 ноября по 1 декабря. 25-27 ноября состоятся матчи пути РПЛ и пути регионов в Кубке России. Также игроки выйдут на поле в футболках с портретом Симоняна.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).