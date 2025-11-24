Футболисты выйдут на матчи РПЛ с траурными повязками в память о Симоняне

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Футболисты выйдут на матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и ближайшего раунда Кубка России с траурными повязками в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).