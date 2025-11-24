Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ выделил ключевые направления российского экспорта в Африку
24.11.2025
РЭЦ выделил ключевые направления российского экспорта в Африку
РЭЦ выделил ключевые направления российского экспорта в Африку
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) выделяет в качестве основных направлений экспорта в страны Африки продукцию агропромышленного комплекса
экономика
2025
1920
1920
true
экономика
Экономика
РЭЦ выделил ключевые направления российского экспорта в Африку

Пономарев: РЭЦ выделил ключевые направления российского экспорта в Африку

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) выделяет в качестве основных направлений экспорта в страны Африки продукцию агропромышленного комплекса, лесопромышленного комплекса, машиностроения, химической промышленности и металлургии, рассказал на полях Международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки в городе Аддис-Абеба (Эфиопия) директор по страховым продуктам для банков и финансовых институтов ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) Андрей Пономарев.
"Группа РЭЦ, которая в этом году отмечает 10-летний юбилей, обеспечивает всестороннюю поддержку экспорта российской продукции, продолжая повышать конкурентоспособность российских экспортеров на африканском континенте. Приоритетными направлениями поставок в Африку продолжает оставаться продукция АПК, а также металлургии, лесопромышленного комплекса, машиностроения и химической промышленности", – рассказал Пономарев на сессии "Перспективы и риски финансирования проектов в области сельского хозяйства".
В дискуссии приняли участие российские экспортеры, африканские компании, а также российские и африканские банки, обеспечивающие финансирование проектов в области сельского хозяйства.
Пономарев рассказал об инструментах страхования рисков при финансировании проектов в области сельского хозяйства, а также барьерах для российского бизнеса при реализации проектов в африканских странах и возможностях их преодоления.
Основная цель деятельности Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР — поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом в 2022 году в ответ на новые вызовы правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году — до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
Экономика
 
 
