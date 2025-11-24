РЭЦ выделил ключевые направления российского экспорта в Африку

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) выделяет в качестве основных направлений экспорта в страны Африки продукцию агропромышленного комплекса, лесопромышленного комплекса, машиностроения, химической промышленности и металлургии, рассказал на полях Международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки в городе Аддис-Абеба (Эфиопия) директор по страховым продуктам для банков и финансовых институтов ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) Андрей Пономарев.

"Группа РЭЦ, которая в этом году отмечает 10-летний юбилей, обеспечивает всестороннюю поддержку экспорта российской продукции, продолжая повышать конкурентоспособность российских экспортеров на африканском континенте. Приоритетными направлениями поставок в Африку продолжает оставаться продукция АПК, а также металлургии, лесопромышленного комплекса, машиностроения и химической промышленности", – рассказал Пономарев на сессии "Перспективы и риски финансирования проектов в области сельского хозяйства".

В дискуссии приняли участие российские экспортеры, африканские компании, а также российские и африканские банки, обеспечивающие финансирование проектов в области сельского хозяйства.

Пономарев рассказал об инструментах страхования рисков при финансировании проектов в области сельского хозяйства, а также барьерах для российского бизнеса при реализации проектов в африканских странах и возможностях их преодоления.