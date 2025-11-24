https://ria.ru/20251124/polsha-2057243459.html
МИД Польши вызвал посла Израиля из-за скандала с институтом "Яд Вашем"
Посол Израиля Яаков Финкельштейн вызван в МИД Польши из-за обвинений института "Яд Вашем" в преследовании евреев во время Второй мировой войны, сообщил глава... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
израиль
польша
радослав сикорский
дональд туск
израиль
польша
в мире, израиль, польша, радослав сикорский, дональд туск
В мире, Израиль, Польша, Радослав Сикорский, Дональд Туск
