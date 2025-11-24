Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши вызвал посла Израиля из-за скандала с институтом "Яд Вашем" - РИА Новости, 24.11.2025
19:35 24.11.2025
МИД Польши вызвал посла Израиля из-за скандала с институтом "Яд Вашем"
в мире, израиль, польша, радослав сикорский, дональд туск
В мире, Израиль, Польша, Радослав Сикорский, Дональд Туск
МИД Польши вызвал посла Израиля из-за скандала с институтом "Яд Вашем"

Посла Израиля Финкельштейна вызвали в МИД Польши из-за обвинений "Яд Вашем"

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
МИД Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Посол Израиля Яаков Финкельштейн вызван в МИД Польши из-за обвинений института "Яд Вашем" в преследовании евреев во время Второй мировой войны, сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский.
Израильский институт "Яд Вашем" 23 ноября опубликовал на платформе Х запись о том, что Польша стала "первой страной, где евреев заставили носить отличительный знак", то есть нарукавную повязку со звездой Давида, чтобы "изолировать их от остального населения".
"Поскольку вводящий в заблуждение пост не был исправлен, я решил вызвать посла Израиля в МИД", - написал Сикорский на платформе Х.
Ранее ряд польских политиков возмутились этой записью и потребовали ее исправить.
Так, премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что произошедшее является не случайностью, а злой волей.
Мемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Польша требует отменить в Германии аукцион вещей, связанных с Холокостом
16 ноября, 16:12
 
В миреИзраильПольшаРадослав СикорскийДональд Туск
 
 
