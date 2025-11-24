Самую крупную поликлинику республики открыли в Якутске

ЯКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Самую крупную поликлинику республики площадью свыше 8 тысяч "квадратов" открыли в понедельник в Якутске, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Глава республики принял участие на торжественном мероприятии.

"В столице Якутии открылась самая большая поликлиника республики. Сегодня начала работу новая smart-поликлиника Якутской городской больницы №2 – современный комплекс площадью 8856 м², который существенно улучшит качество первичной медпомощи в городе", - сказал Николаев.

По его словам, поликлинику давно ждали жители Гагаринского округа.

В здании работают взрослое и детское отделения, женская консультация, а на территории размещён пост скорой помощи с машинами для оперативного выезда на вызовы. "Такое объединение делает медицинскую помощь для жителей значительно удобнее и доступнее", - отметил он.

Николаев проинформировал, что в медучреждении установлено более 700 единиц современного оборудования: МРТ, КТ, цифровая рентгенография, УЗИ экспертного класса.

Smart-поликлиника будет обслуживать 55 тысяч жителей, что важно для быстро растущего Якутска.