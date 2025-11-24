Рейтинг@Mail.ru
Самую крупную поликлинику республики открыли в Якутске
Республика Саха (Якутия)
 
12:29 24.11.2025
Самую крупную поликлинику республики открыли в Якутске
Самую крупную поликлинику республики открыли в Якутске
Самую крупную поликлинику республики площадью свыше 8 тысяч "квадратов" открыли в понедельник в Якутске, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем... РИА Новости, 24.11.2025
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
якутск
якутск, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев
Самую крупную поликлинику республики открыли в Якутске

В Якутске открыли поликлинику площадью более 8 тысяч "квадратов"

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
ЯКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. Самую крупную поликлинику республики площадью свыше 8 тысяч "квадратов" открыли в понедельник в Якутске, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Глава республики принял участие на торжественном мероприятии.
"В столице Якутии открылась самая большая поликлиника республики. Сегодня начала работу новая smart-поликлиника Якутской городской больницы №2 – современный комплекс площадью 8856 м², который существенно улучшит качество первичной медпомощи в городе", - сказал Николаев.
По его словам, поликлинику давно ждали жители Гагаринского округа.
В здании работают взрослое и детское отделения, женская консультация, а на территории размещён пост скорой помощи с машинами для оперативного выезда на вызовы. "Такое объединение делает медицинскую помощь для жителей значительно удобнее и доступнее", - отметил он.
Николаев проинформировал, что в медучреждении установлено более 700 единиц современного оборудования: МРТ, КТ, цифровая рентгенография, УЗИ экспертного класса.
Smart-поликлиника будет обслуживать 55 тысяч жителей, что важно для быстро растущего Якутска.
"Проект создавался совместно с медицинским сообществом и учитывает климатические условия, безопасность и удобство для пациентов. Он соответствует целям нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Хочу выразить благодарность нашим врачам за профессионализм, строителям и инженерам – за качественную работу, партнёрам проекта – за ответственность и технологический подход. Это результат общей работы, которая напрямую улучшает жизнь людей", - добавил Николаев.
Республика Саха (Якутия)ЯкутскАйсен Николаев
 
 
