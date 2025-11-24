Бизнесу Подмосковья передали 11 объектов культуры по льготной аренде

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Предпринимателям Подмосковья передали 11 объектов культурного наследия в рамках региональной программы льготной аренды "Недвижимость за 1 рубль", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками программы могут стать субъекты МСП и физлица при условии принятия и исполнения обязательств по восстановлению полученных зданий.

"В этом году программа "Недвижимость за 1 рубль" была расширена. Инвесторам предоставлена возможность долгосрочной аренды исторических зданий и сооружений на льготных условиях. Инициатива позволяет одновременно сохранять культурное наследие Московской области и создавать благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности. Механизм сотрудничества носит взаимовыгодный характер", — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Программа "Недвижимость за 1 рубль" работает в Подмосковье с 2023 года. Изначально малому и среднему бизнесу предлагался доступ к неиспользуемым муниципальным объектам, но в этом году программу расширили, включив в нее объекты культурного наследия.

"Благодаря тому, что мы расширили программу, администрации городских и муниципальных округов получили возможность предложить инвесторам отреставрировать исторические объекты, при этом, не тратясь на аренду. Уже 11 объектов арендованы по льготной цене. Среди них, например, главный дом и флигель городской усадьбы купца Хлебникова в Можайске", — уточнил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.