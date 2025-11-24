Рейтинг@Mail.ru
Мать пропавшего пловца рассказала, на кого остается надежда в поисках - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 24.11.2025 (обновлено: 12:42 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/plovets-2057103526.html
Мать пропавшего пловца рассказала, на кого остается надежда в поисках
Мать пропавшего пловца рассказала, на кого остается надежда в поисках - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Мать пропавшего пловца рассказала, на кого остается надежда в поисках
Мать пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что ей не удалось найти сына за время нахождения в Турции. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T12:21:00+03:00
2025-11-24T12:42:00+03:00
николай свечников
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:113:1051:704_1920x0_80_0_0_a4951ef119bf09c5e5899d49c64d0298.jpg
/20251113/ischeznovenie-2054852862.html
/20251104/svechnikov-2052765667.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:119:1051:907_1920x0_80_0_0_0bf680d552199a89529e8e24abe9a053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
николай свечников, спорт
Николай Свечников, Спорт
Мать пропавшего пловца рассказала, на кого остается надежда в поисках

Мать пропавшего пловца Свечникова сообщила, что поиски прошли безрезультатно

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Мать пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что ей не удалось найти сына за время нахождения в Турции.
Ранее Свечникова сообщила РИА Новости, что она совместно с родственницей Аленой Караман развесила листовки о пропаже сына и решила сама отправиться на ближайшие острова на поиски Николая. Ранее мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
«
"Когда я сама была на островах, ничего узнать про сына не удалось, никто его не видел. Мне только рассказали, что там 25 и 26 августа летали вертолеты, искали его", - сказала Свечникова.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Русского пловца унесло в Грецию? Новые сенсации в деле о пропаже Свечникова
13 ноября, 20:30
Свечников пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор в Турции. Он стал единственным из почти 3000 участников, кто не добрался до финиша. Пропажу пловца заметили только спустя несколько часов.
«
"Сегодня ровно три месяца с момента пропажи моего сына. Очень хочется, чтобы был результат, но пока его нет. Из последнего - мы развесили листовки, но пока нам никто не звонил. Сейчас я вернулась в Москву. Попозже, в декабре, снова полечу в Турцию. Сейчас полиция ищет на суше, на воде - нет. Сейчас надежда остается на блогеров, СМИ, листовки, самолеты, полицию на суше и объявленное ранее вознаграждение", - добавила мать пропавшего.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре
4 ноября, 13:55
 
Николай СвечниковСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала