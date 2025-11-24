Мать пропавшего пловца рассказала, на кого остается надежда в поисках

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Мать пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что ей не удалось найти сына за время нахождения в Турции.
Ранее Свечникова сообщила РИА Новости, что она совместно с родственницей Аленой Караман развесила листовки о пропаже сына и решила сама отправиться на ближайшие острова на поиски Николая. Ранее мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
"Когда я сама была на островах, ничего узнать про сына не удалось, никто его не видел. Мне только рассказали, что там 25 и 26 августа летали вертолеты, искали его", - сказала Свечникова.
Свечников пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор в Турции. Он стал единственным из почти 3000 участников, кто не добрался до финиша. Пропажу пловца заметили только спустя несколько часов.
"Сегодня ровно три месяца с момента пропажи моего сына. Очень хочется, чтобы был результат, но пока его нет. Из последнего - мы развесили листовки, но пока нам никто не звонил. Сейчас я вернулась в Москву. Попозже, в декабре, снова полечу в Турцию. Сейчас полиция ищет на суше, на воде - нет. Сейчас надежда остается на блогеров, СМИ, листовки, самолеты, полицию на суше и объявленное ранее вознаграждение", - добавила мать пропавшего.