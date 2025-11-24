Мать пропавшего пловца рассказала, на кого остается надежда в поисках

«

"Сегодня ровно три месяца с момента пропажи моего сына. Очень хочется, чтобы был результат, но пока его нет. Из последнего - мы развесили листовки, но пока нам никто не звонил. Сейчас я вернулась в Москву. Попозже, в декабре, снова полечу в Турцию. Сейчас полиция ищет на суше, на воде - нет. Сейчас надежда остается на блогеров, СМИ, листовки, самолеты, полицию на суше и объявленное ранее вознаграждение", - добавила мать пропавшего.