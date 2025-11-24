Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Белорусский нападающий минского "Динамо" Виталий Пинчук выбран первым участником Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года, сообщается на официальном сайте соревнований.

Пинчук одержал победу в голосовании болельщиков. Он сыграет за команду KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги.

Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля 2026 года. Помимо KHL World Stars, в звездном уикенде выступят команды KHL Ural Stars из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева", KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, и KHL U23 Stars, в которую войдут игроки, рожденные с 1 января 2003 года. 25 ноября начнется голосование за четверых хоккеистов в каждую из команд.