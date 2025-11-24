https://ria.ru/20251124/pinchuk-2057219853.html
Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ
Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ
Белорусский нападающий минского "Динамо" Виталий Пинчук выбран первым участником Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года, сообщается на... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T17:51:00+03:00
2025-11-24T17:51:00+03:00
2025-11-24T17:51:00+03:00
хоккей
спорт
екатеринбург
автомобилист
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972621640_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_d4922c6d02bbb05a6e9c4bb5bead9417.jpg
/20251124/spartak-2057174141.html
екатеринбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972621640_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_0753a558e62eb24594e8b3972c8fe8de.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, екатеринбург, автомобилист, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Автомобилист, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ
Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ - 2026
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Белорусский нападающий минского "Динамо" Виталий Пинчук выбран первым участником Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года, сообщается на официальном сайте соревнований.
Пинчук одержал победу в голосовании болельщиков. Он сыграет за команду KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля 2026 года. Помимо KHL World Stars, в звездном уикенде выступят команды KHL Ural Stars из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева", KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, и KHL U23 Stars, в которую войдут игроки, рожденные с 1 января 2003 года. 25 ноября начнется голосование за четверых хоккеистов в каждую из команд.
Пинчуку 23 года, он в третий раз примет участие в звездном уикенде. В текущем сезоне форвард набрал 29 очков (13 голов + 16 передач) в 29 матчах регулярного чемпионата.