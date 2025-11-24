Рейтинг@Mail.ru
Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:51 24.11.2025
Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ
Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ
Белорусский нападающий минского "Динамо" Виталий Пинчук выбран первым участником Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года, сообщается на... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
екатеринбург
Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ

Форвард минского "Динамо" Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ - 2026

Виталий Пинчук и Вадим Мороз
Виталий Пинчук и Вадим Мороз - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Белорусский нападающий минского "Динамо" Виталий Пинчук выбран первым участником Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года, сообщается на официальном сайте соревнований.
Пинчук одержал победу в голосовании болельщиков. Он сыграет за команду KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля 2026 года. Помимо KHL World Stars, в звездном уикенде выступят команды KHL Ural Stars из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева", KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, и KHL U23 Stars, в которую войдут игроки, рожденные с 1 января 2003 года. 25 ноября начнется голосование за четверых хоккеистов в каждую из команд.
Пинчуку 23 года, он в третий раз примет участие в звездном уикенде. В текущем сезоне форвард набрал 29 очков (13 голов + 16 передач) в 29 матчах регулярного чемпионата.
Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Матч "Спартака" в КХЛ начнется с минуты молчания в память о Симоняне
ХоккейСпортЕкатеринбургАвтомобилистТракторКХЛ 2025-2026Динамо (Минск)
 
