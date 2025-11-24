Переговоры по Украине прошли позитивно для Европы, считает президент Чехии

ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Переговоры в Женеве по украинскому урегулированию прошли "позитивно" для Европы, заявил в понедельник президент Чехии Петр Павел, выразив удовлетворение по поводу того, что Европа смогла принять участие в обсуждении американского плана.
"После первых, не слишком позитивных оценок американского плана (по урегулированию на Украине – ред.) последующие переговоры в Швейцарии между делегациями США и Украины с участием Европы приносят уже больше позитива. Постепенно идет сближение взглядов на то, как должен выглядеть этот план. Я рад, что (в переговорах – ред.) участвует Европа", - сказал Павел на пресс-конференции после переговоров со своим польским коллегой Каролем Навроцким, прибывшим с визитом в Прагу.
По словам Павела, никто сейчас не может точно сказать, как далее будут развиваться эти переговоры и что из себя будет в итоге представлять мирный план по Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
