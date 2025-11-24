Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган выразил намерение содействовать переговорному процессу по Украине
15:50 24.11.2025
Эрдоган выразил намерение содействовать переговорному процессу по Украине
Эрдоган выразил намерение содействовать переговорному процессу по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным выразил намерение оказывать помощь переговорам и... РИА Новости, 24.11.2025
в мире, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии, украина, турция, владимир путин
Эрдоган выразил намерение содействовать переговорному процессу по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным выразил намерение оказывать помощь переговорам и готовность предоставлять в этих целях стамбульскую площадку, сообщает пресс-служба Кремля.
"Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Путин сказал Эрдогану, что план Трампа может стать основой урегулирования
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Санкции в отношении России, Украина, Турция, Владимир Путин
 
 
