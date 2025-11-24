https://ria.ru/20251124/peregovory-2057023168.html
Белый дом назвал переговоры в Женеве значительным шагом вперед
Переговоры по Украине в Женеве завершились общим пониманием того, что этот день ознаменовал собой значительный шаг вперед, заявил в понедельник Белый дом. РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом: переговоры по Украине в Женеве стали значительным шагом вперед