Белый дом назвал переговоры в Женеве значительным шагом вперед - РИА Новости, 24.11.2025
02:30 24.11.2025
Белый дом назвал переговоры в Женеве значительным шагом вперед
Переговоры по Украине в Женеве завершились общим пониманием того, что этот день ознаменовал собой значительный шаг вперед, заявил в понедельник Белый дом. РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом назвал переговоры в Женеве значительным шагом вперед

Белый дом: переговоры по Украине в Женеве стали значительным шагом вперед

Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Переговоры по Украине в Женеве завершились общим пониманием того, что этот день ознаменовал собой значительный шаг вперед, заявил в понедельник Белый дом.
"Встреча завершилась общим пониманием того, что сегодняшний день ознаменовал собой значительный шаг вперед", - говорится в заявлении администрации президента США Дональда Трампа.
В Белом доме прокомментировали встречу представителей США и Украины
