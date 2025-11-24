Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане ликвидировали трех террористов, напавших на полицейский штаб
08:17 24.11.2025
В Пакистане ликвидировали трех террористов, напавших на полицейский штаб
Полиция Пакистана ликвидировала трех террористов-смертников, напавших на штаб-квартиру сил федеральной полиции в Пешаваре, сообщает телеканал Dawn. РИА Новости, 24.11.2025
в мире, пакистан, пешавар
В мире, Пакистан, Пешавар
© AP Photo / Ikram SuriСотрудники правоохранительных органов в Пакистане
Сотрудники правоохранительных органов в Пакистане - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Ikram Suri
Сотрудники правоохранительных органов в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Полиция Пакистана ликвидировала трех террористов-смертников, напавших на штаб-квартиру сил федеральной полиции в Пешаваре, сообщает телеканал Dawn.
"Нападение произошло в 08.11 утра (06.11 мск). Сначала смертник совершил теракт у ворот штаб-квартиры федеральной полиции, после взрыва еще двое смертников попытались проникнуть в здание, но были убиты", - сообщил офицер полиции столицы Пешавара Миан Саид.
Полиция и спасательные команды прибыли на место происшествия в течение нескольких минут, после чего военные быстро оцепили район. Стрельба, которая началась сразу после взрыва, вскоре стихла, поскольку силы безопасности взяли ситуацию под контроль, отметил он.
В результате инцидента минимум три сотрудника полиции погибли, двое пострадали, еще минимум шесть гражданских получили ранения.
Как отмечает телеканал, гражданское военизированное формирование, первоначально называвшееся "Пограничной полицией", было переименовано правительством в "Федеральную полицию" в июле 2025 года. Штаб-квартира сил расположена в многолюдном районе, недалеко от военного городка.
Теракт предотвращен в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях
В мире Пакистан Пешавар
 
 
