В Пакистане ликвидировали трех террористов, напавших на полицейский штаб

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Полиция Пакистана ликвидировала трех террористов-смертников, напавших на штаб-квартиру сил федеральной полиции в Пешаваре, сообщает телеканал Полиция Пакистана ликвидировала трех террористов-смертников, напавших на штаб-квартиру сил федеральной полиции в Пешаваре, сообщает телеканал Dawn

« "Нападение произошло в 08.11 утра (06.11 мск). Сначала смертник совершил теракт у ворот штаб-квартиры федеральной полиции, после взрыва еще двое смертников попытались проникнуть в здание, но были убиты", - сообщил офицер полиции столицы Пешавара Миан Саид.

Полиция и спасательные команды прибыли на место происшествия в течение нескольких минут, после чего военные быстро оцепили район. Стрельба, которая началась сразу после взрыва, вскоре стихла, поскольку силы безопасности взяли ситуацию под контроль, отметил он.

В результате инцидента минимум три сотрудника полиции погибли, двое пострадали, еще минимум шесть гражданских получили ранения.