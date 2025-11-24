https://ria.ru/20251124/ovchinskiy-2057018645.html
Овчинский: на западе Москвы построили жилой комплекс по реновации
Овчинский: на западе Москвы построили жилой комплекс по реновации - РИА Новости, 24.11.2025
Овчинский: на западе Москвы построили жилой комплекс по реновации
В западной части Москвы в Можайском районе возвели жилой комплекс площадью более 14 тысяч "квадратов" в рамках программы реновации, рассказал министр... РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В западной части Москвы в Можайском районе возвели жилой комплекс площадью более 14 тысяч "квадратов" в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В новостройке 121 квартира с улучшенной отделкой, четыре из которых адаптировали для маломобильных граждан. Суммарная жилая площадь составляет более 7 тысяч квадратных метров. В многоквартирном доме есть подземный паркинг, а во дворе провели комплексное благоустройство и оборудовали детскую площадку на специальном прорезиненном покрытии, чтобы обеспечить безопасность детей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Новостройка находится в Можайском районе, на улице Говорова, 14А. ЖК состоит из трех секций, в каждой из них обустроили помещения для консьержей и колясочные. Также в доме есть лифты, которые могут поднимать до 1 тысячи килограммов.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.