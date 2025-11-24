Назван самый невыгодный для отпуска месяц в 2026 году

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Самым невыгодным для отпуска месяцем в 2026 году будет январь, не такими невыгодными будут май и февраль, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.

Он объяснил, что это связано с тем, что в разных месяцах года может быть разное число рабочих дней в зависимости от дополнительных выходных в месяце, а оклад всегда остается одинаковым. Для определения "выгодности" использования отпуска нужно сравнить свой ежедневный доход в месяце со средней дневной заработной платой. Когда стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, отпуск будет невыгодным.