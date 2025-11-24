Рейтинг@Mail.ru
"Россия сегодня" покажет в Крыму экспозиции проекта "Освобождение" - РИА Новости, 24.11.2025
13:52 24.11.2025
"Россия сегодня" покажет в Крыму экспозиции проекта "Освобождение"
"Россия сегодня" покажет в Крыму экспозиции проекта "Освобождение"
"Россия сегодня" покажет в Крыму экспозиции проекта "Освобождение"

© РИА Новости / Дмитрий МакеевВ музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. РИА Новости Крым передало в музеи Республики Крым две экспозиции проекта "Освобождение. Путь к Победе" из архивов Совинформбюро 1944-1945 годов. Это "Освобожденная Европа" и "Освобождение. Советско-Японская война 1945 г.", сообщили организаторы проекта.
В основе экспозиций – уникальный фотоархив Советского информационного бюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также аудиоподкаст "Освобождение", созданный радио Sputnik, исторические справки, мотиваторы и интерактивные элементы о главных поворотных моментах Великой Отечественной войны.
Фотографии и материалы проекта напоминают зрителям о главенстве бескомпромиссной борьбы за идеалы мира, справедливости и добра, отметила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.
В музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
"Выражаю благодарность организаторам и партнерам проекта "Освобождение. Путь к Победе" за прекрасную идею просвещения, вдумчивого и внимательного отношения к истории нашего государства на основании первоисточников. Уверена, фотовыставки, патриотические акции, встречи и медиамероприятия проекта стали важным импульсом для еще более эффективного взаимодействия по патриотическому воспитанию и популяризации духовно-нравственных ценностей средств массовой информации, органов власти, учреждений культуры, общественности и молодежных движений", - подчеркнула она.
Манежина сообщила, что после завершения проекта "Освобождение. Путь к Победе" весной 2026 года организаторы выставки планируют продемонстрировать крымчанам мобильные экспозиции "Освобождение. Беларусь", "Освобождение. Подвиг тыла".
"Они, несомненно, будут не менее успешными и привлекут внимание на межрегиональном уровне", – добавила министр.
В проект "Освобождение. Путь к Победе" вошли фотовыставки, пресс-конференции, видеомосты, фотоленты, подкаст, видео, викторины и текстовые материалы. Выставки в рамках проекта прошли в 25 регионах России, трех регионах Белоруссии, а также в Польше, Франции и США. Охват каждого информационного материала проекта в интернете составил не менее трех миллионов человек.
Проект "Освобождение. Путь к Победе" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке". Он создан медиагруппой "Россия Сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
