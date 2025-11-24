Рейтинг@Mail.ru
Умерла мать-героиня из Ростова-на-Дону Надежда Осяк - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 24.11.2025 (обновлено: 12:56 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/osjak-2057089261.html
Умерла мать-героиня из Ростова-на-Дону Надежда Осяк
Умерла мать-героиня из Ростова-на-Дону Надежда Осяк - РИА Новости, 24.11.2025
Умерла мать-героиня из Ростова-на-Дону Надежда Осяк
Умерла супруга протоиерея Иоанна Надежда Осяк из Ростова-на-Дону, которой в текущем году присвоили звание "Мать-героиня", сообщил глава города Александр... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:37:00+03:00
2025-11-24T12:56:00+03:00
ростов-на-дону
россия
александр скрябин
владимир путин
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057088324_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bd05b113d570329a1c7c2b64ae4752ca.jpg
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057088324_161:0:1582:1066_1920x0_80_0_0_30ac0fc90f93f30df6ab2ade6930b88c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, россия, александр скрябин, владимир путин, юрий слюсарь
Ростов-на-Дону, Россия, Александр Скрябин, Владимир Путин, Юрий Слюсарь
Умерла мать-героиня из Ростова-на-Дону Надежда Осяк

В Ростове-на-Дону умерла супруга протоиерея Иоанна Осяка Надежда

© Фото : Ростовская-на-Дону епархия Русской Православной ЦерквиНадежда Осяк
Надежда Осяк - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Ростовская-на-Дону епархия Русской Православной Церкви
Надежда Осяк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Умерла супруга протоиерея Иоанна Надежда Осяк из Ростова-на-Дону, которой в текущем году присвоили звание "Мать-героиня", сообщил глава города Александр Скрябин.
"Пришла печальная весть. Не стало супруги протоиерея Иоанна Осяка Надежды Осяк... Выражаю глубокие соболезнования семье Надежды. Память о выдающейся ростовчанке навсегда вписана в летопись донской столицы", - написал он в Telegram-канале.
В июле текущего года президент России Владимир Путин за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоил Надежде Осяк звание "Мать-героиня".
Как сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь, супруги Иоанн и Надежда за 42 года совместной жизни воспитали 18 детей. На тот момент у них был 61 внук, ожидали еще четверых. В семье один правнук.
Глава региона выразил соболезнования отцу Иоанну, детям, внукам, родным и близким. "Светлая память матушке Надежде. Разделяю горе семьи и вместе с вами склоняю голову в знак уважения и благодарности", - написал он в Telegram-канале.
Как уточнили в Ростовском-на-Дону епархиальном управлении, отпевание Осяк, скончавшейся после тяжелой и продолжительной болезни, состоится 25 ноября в Троицком храме на Международной улице Ростова-на-Дону по окончании божественной литургии.
 
Ростов-на-ДонуРоссияАлександр СкрябинВладимир ПутинЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала