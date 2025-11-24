Умерла мать-героиня из Ростова-на-Дону Надежда Осяк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Умерла супруга протоиерея Иоанна Надежда Осяк из Ростова-на-Дону, которой в текущем году присвоили звание "Мать-героиня", сообщил глава города Александр Скрябин.

Глава региона выразил соболезнования отцу Иоанну, детям, внукам, родным и близким. "Светлая память матушке Надежде. Разделяю горе семьи и вместе с вами склоняю голову в знак уважения и благодарности", - написал он в Telegram-канале.