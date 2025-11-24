https://ria.ru/20251124/osjak-2057089261.html
Умерла мать-героиня из Ростова-на-Дону Надежда Осяк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Умерла супруга протоиерея Иоанна Надежда Осяк из Ростова-на-Дону, которой в текущем году присвоили звание "Мать-героиня", сообщил глава города Александр Скрябин.
"Пришла печальная весть. Не стало супруги протоиерея Иоанна Осяка Надежды Осяк... Выражаю глубокие соболезнования семье Надежды. Память о выдающейся ростовчанке навсегда вписана в летопись донской столицы", - написал он в Telegram-канале
В июле текущего года президент России Владимир Путин
за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоил Надежде Осяк звание "Мать-героиня".
Как сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь
, супруги Иоанн и Надежда за 42 года совместной жизни воспитали 18 детей. На тот момент у них был 61 внук, ожидали еще четверых. В семье один правнук.
Глава региона выразил соболезнования отцу Иоанну, детям, внукам, родным и близким. "Светлая память матушке Надежде. Разделяю горе семьи и вместе с вами склоняю голову в знак уважения и благодарности", - написал он в Telegram-канале.
Как уточнили в Ростовском-на-Дону епархиальном управлении, отпевание Осяк, скончавшейся после тяжелой и продолжительной болезни, состоится 25 ноября в Троицком храме на Международной улице Ростова-на-Дону
по окончании божественной литургии.