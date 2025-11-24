https://ria.ru/20251124/opasnost-2057031818.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.11.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T05:55:00+03:00
2025-11-24T05:55:00+03:00
2025-11-24T05:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025213_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_5b141d63b461d01ee68ac15647b6ee79.jpg
https://ria.ru/20251124/opasnost-2057027122.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025213_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4a557e969355985c66acff82dcd9db52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА