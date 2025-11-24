https://ria.ru/20251124/opasnost-2057025864.html
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 24.11.2025
