В Ярославской области объявили беспилотную опасность
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 24.11.2025
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
В Ярославской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 24.11.2025
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
В Ярославской области объявили беспилотную опасность

На территории Ярославской области объявили беспилотную опасность

Ярославль. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Ярославской области объявлена беспилотная опасность! Если вы находитесь на улице – покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях", - написал губернатор в Telegram-канале.
ЗРК Панцирь на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине, Ярославская область, Михаил Евраев
 
 
