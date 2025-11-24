Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об изменении плана США по Украине
09:04 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/nyt-2057044016.html
СМИ сообщили об изменении плана США по Украине
В рабочий план США по завершению конфликта на Украине внесли изменения после переговоров в Женеве, сообщает New York Times. РИА Новости, 24.11.2025
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В рабочий план США по завершению конфликта на Украине внесли изменения после переговоров в Женеве, сообщает New York Times.
"Рабочая версия теперь отличается от той, что была опубликована в четверг в интернете украинским депутатом", — говорится в публикации.
США пригрозили Украине полной остановкой помощи, сообщили СМИ
План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план мирного урегулирования, состоящий из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Документ включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Кроме того, инициатива предусматривает отмену американских санкций против Москвы, объявление русского языка государственным и признание официального статуса УПЦ на Украине.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
"На кусочки": на Западе рассказали об ударе по Зеленскому
