СМИ сообщили об изменении плана США по Украине

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В рабочий план США по завершению конфликта на Украине внесли изменения после переговоров в Женеве, сообщает New York Times.
«
"Рабочая версия теперь отличается от той, что была опубликована в четверг в интернете украинским депутатом", — говорится в публикации.
План США по урегулированию и позиция России
Документ включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Кроме того, инициатива предусматривает отмену американских санкций против Москвы, объявление русского языка государственным и признание официального статуса УПЦ на Украине.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.