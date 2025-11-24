Кто "квакал" в океане? Неожиданная "встреча НЛО" с ВМФ Советского Союза

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Хотя наша планета и называется Земля, суша занимает только треть поверхности. Остальное — океан, где человек не частый гость. И оттуда, из малоизученных морских глубин регулярно поступает информация о неких загадочных явлениях, объяснить которые даже современная наука не способна.

НЛО, который маневрировал

Началом систематической работы по сбору информации об НЛО в океане можно считать 1976 год. Именно тогда по заказу Главного штаба ВМФ Океанографическая комиссия при АН СССР начинает мониторинг.

Причиной стала информация о том, что американские военные моряки уделяли очень большое внимание неопознанным летающим объектам.

"Но мы сами конкретными сведениями по этим вопросам не располагали до 1976 года, когда несколько офицеров нашего Управления стали свидетелями полета НЛО, который маневрировал и по горизонтали, и по вертикали… Было принято решение начать систематизацию и накопление сведений по НЛО", — вспоминает бывший сотрудник Разведуправления ГШ ВМФ СССР, капитан первого ранга Игорь Барклай.

"Кваканье" в океане

Особую озабоченность вызывали сообщения капитанов атомных ракетных подводных крейсеров, возвращавшихся с боевого дежурства из Атлантического океана, о странных источниках шума. Эти сообщения в середине 1970-х годов в Главном штабе ВМФ СССР устроили нешуточный переполох.

Сами звуки были разные — и по продолжительности, и по тону. Но большинство напоминало протяжное кваканье лягушки. Со временем подобных докладов становилось все больше, и от них уже нельзя было просто отмахнуться. Было принято решение изучать эту проблему с научной точки зрения. На флоте для этой цели даже выделили отдельную штатную единицу.

"Офицеров, которым вменили в обязанности собирать эту информацию, прозвали "квакерами". Такой "квакер" был и у нас на Северном флоте, где я тогда служил." — вспоминает моряк-подводник, капитан первого ранга в отставке, бывший старший офицер Главного штаба ВМФ России Вадим Кулинченко.

"Квакерами" также называли и источник шума неизвестной природы.

Исчезли без следа

Были даже попытки вступить в контакт с "квакающими". Попав в зону действия очередного "квакера", советская лодка, "отвечая", отправляла в разные стороны акустические посылки — разные звуки.

"Квакеры", безусловно, реагировали на это — всегда меняли тональность своих "выступлений". Однако разобраться, была ли эта реакция осмысленной, так никому и не удалось. Пик сообщений пришелся на 1975-1980 годы, но в течение пяти лет они исчезли. Начиная с 90-х годов на флоте уже никто не слышал про таинственных "квакеров", кем бы они ни были.

Горящие круги на воде

Впрочем, не только неизвестные источники шума сильно "смущали" советских моряков. Беспокойства вызывали и световые явления неизвестного происхождения.

В 1974 году моряки неоднократно наблюдали в районе Курильских островов явление, которое жителями Японии и Дальнего Востока называются "горящим кругом", "блестящим облаком", "курильским светом".

На горизонте возникает яркое пятно, которое стремительно приближается и увеличивается. Через мгновение оно достигает 400-500 метров в диаметре. Из гигантского овала поднимается высокий столб света.

Он вызывает удивительные явления: стрелки компасов начинают хаотично двигаться, волосы людей потрескивают, шелковая одежда искрится, а некоторые предметы светятся.

"Это было на стыке проливной зоны Тихого океана в Индийский океан, ночью, около двух часов ночи местного времени, под перископом увидел объект, похожий на восходящее солнце — оранжевый в центре, желтый по бокам, который висел над ночным горизонтом в присутствии Луны. И было непонятно, конечно, что это такое. Мне стало не по себе. Осмотрев горизонт, я, как командир подводной лодки, принял решение погрузиться", — рассказывал адмирал Анатолий Комарицын.