Голы Капризова и Юрова принесли "Миннесоте" победу в матче НХЛ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили российские нападающие Данила Юров (29-я минута) и Кирилл Капризов (47), а также Брок Фэйбер (39). Российский нападающий "Миннесоты" Яков Тренин отметился передачей.
24 ноября 2025 • начало в 00:00
Завершен
28:23 • Данила Юров
38:12 • Брок Фабер
46:29 • Кирилл Капризов
В активе Капризова 27 (13 голов + 14 передач) очков в 23 матчах текущего сезона, он лучший из россиян в списках бомбардиров и снайперов чемпионата.
"Миннесота" (28 очков) продлила победную серию до пяти матчей и занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, где "Виннипег" (24) располагается на пятой строчке.
В следующем матче "Миннесота" сыграет с "Чикаго Блэкхокс" в гостях в ночь на 27 ноября. Тогда же "Виннипег" встретится с "Вашингтон Кэпиталз" на льду соперника.
"Сан-Хосе Шаркс", в составе которого голевой передачей отметился российский защитник Дмитрий Орлов, одержал домашнюю победу над "Бостон Брюинз" со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), "Нью-Йорк Айлендерс" на своем льду обыграл "Сиэтл Кракен" в серии буллитов со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0), "Колорадо Эвеланш" в гостях одолел "Чикаго" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). "Ванкувер Кэнакс" на своем льду проиграл "Калгари Флэймз" - 2:5 (1:2, 0:2, 1:1).
