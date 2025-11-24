Рейтинг@Mail.ru
Голы Капризова и Юрова принесли "Миннесоте" победу в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
07:39 24.11.2025 (обновлено: 09:08 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/nkhl-2057036860.html
Голы Капризова и Юрова принесли "Миннесоте" победу в матче НХЛ
Голы Капризова и Юрова принесли "Миннесоте" победу в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Голы Капризова и Юрова принесли "Миннесоте" победу в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" обыграла "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T07:39:00+03:00
2025-11-24T09:08:00+03:00
хоккей
спорт
данила юров
кирилл капризов
яков тренин
виннипег джетс
миннесота уайлд
чикаго блэкхокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:172:1080:780_1920x0_80_0_0_6e0a5250ba5676593dfb5cf9682f435b.jpg
/20251124/nkhl-2057020649.html
Хоккей, Спорт, Данила Юров, Кирилл Капризов, Яков Тренин, Виннипег Джетс, Миннесота Уайлд, Чикаго Блэкхокс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Голы Капризова и Юрова принесли "Миннесоте" победу в матче НХЛ

"Миннесота" обыграла "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : Социальные сети Minnesota WildКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Социальные сети Minnesota Wild
Кирилл Капризов . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили российские нападающие Данила Юров (29-я минута) и Кирилл Капризов (47), а также Брок Фэйбер (39). Российский нападающий "Миннесоты" Яков Тренин отметился передачей.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 ноября 2025 • начало в 00:00
Завершен
Виннипег
0 : 3
Миннесота
28:23 • Данила Юров
(Яков Тренин)
38:12 • Брок Фабер
(Маркус Йоханссон)
46:29 • Кирилл Капризов
(Якоб Миддлтон, Матс Цуккарелло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В активе Капризова 27 (13 голов + 14 передач) очков в 23 матчах текущего сезона, он лучший из россиян в списках бомбардиров и снайперов чемпионата.
"Миннесота" (28 очков) продлила победную серию до пяти матчей и занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, где "Виннипег" (24) располагается на пятой строчке.
В следующем матче "Миннесота" сыграет с "Чикаго Блэкхокс" в гостях в ночь на 27 ноября. Тогда же "Виннипег" встретится с "Вашингтон Кэпиталз" на льду соперника.
"Сан-Хосе Шаркс", в составе которого голевой передачей отметился российский защитник Дмитрий Орлов, одержал домашнюю победу над "Бостон Брюинз" со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), "Нью-Йорк Айлендерс" на своем льду обыграл "Сиэтл Кракен" в серии буллитов со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0), "Колорадо Эвеланш" в гостях одолел "Чикаго" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). "Ванкувер Кэнакс" на своем льду проиграл "Калгари Флэймз" - 2:5 (1:2, 0:2, 1:1).
Хоккеист Нью-Йорк Айлендерс Александр Романов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Романов может пропустить остаток регулярного чемпионата НХЛ
24 ноября, 01:26
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
