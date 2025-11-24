Романов может пропустить остаток регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов перенес операцию на плече и может пропустить остаток регулярного чемпионата, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Романову 25 лет. В текущем сезоне он провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей.