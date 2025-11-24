Романов может пропустить остаток регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов перенес операцию на плече и может пропустить остаток регулярного чемпионата, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на среду Романов получил тяжелую травму на последних секундах матча регулярного чемпионата против "Далласа" (3:2) после столкновения с финским нападающим "Старз" Микко Рантаненом. Российский защитник смог подняться и покинуть лед только при помощи врача и одноклубников. Рантанен за нарушение на Романове получил матч-штраф. В воскресенье стало известно, что Романов перенес операцию. На восстановление ему потребуется от пяти до шести месяцев, он рискует больше не сыграть в текущем регулярном чемпионате.
"Он не рад, в этом нет никаких сомнений. Нам нужно двигаться вперед, но такого игрока, как он, не заменишь", - заявил главный тренер "островитян" Патрик Руа.
Романову 25 лет. В текущем сезоне он провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей.