Хоккей
Хоккей
 
01:26 24.11.2025 (обновлено: 09:10 24.11.2025)
Романов может пропустить остаток регулярного чемпионата НХЛ
Романов может пропустить остаток регулярного чемпионата НХЛ
Российский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов перенес операцию на плече и может пропустить остаток регулярного чемпионата
хоккей
спорт
патрик руа
александр романов
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк айлендерс
спорт, патрик руа, александр романов, национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк айлендерс
Хоккей, Спорт, Патрик Руа, Александр Романов, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Айлендерс
Романов перенес операцию и может пропустить остаток "регулярки" НХЛ

Хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов
Хоккеист Нью-Йорк Айлендерс Александр Романов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов перенес операцию на плече и может пропустить остаток регулярного чемпионата, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на среду Романов получил тяжелую травму на последних секундах матча регулярного чемпионата против "Далласа" (3:2) после столкновения с финским нападающим "Старз" Микко Рантаненом. Российский защитник смог подняться и покинуть лед только при помощи врача и одноклубников. Рантанен за нарушение на Романове получил матч-штраф. В воскресенье стало известно, что Романов перенес операцию. На восстановление ему потребуется от пяти до шести месяцев, он рискует больше не сыграть в текущем регулярном чемпионате.
«
"Он не рад, в этом нет никаких сомнений. Нам нужно двигаться вперед, но такого игрока, как он, не заменишь", - заявил главный тренер "островитян" Патрик Руа.
Романову 25 лет. В текущем сезоне он провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей.
Вратарь Колорадо Александр Георгиев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Вратаря системы "Баффало" Георгиева выставили на безусловный драфт отказов
23 ноября, 23:01
 
Хоккей Спорт Патрик Руа Александр Романов Национальная хоккейная лига (НХЛ) Нью-Йорк Айлендерс
 
