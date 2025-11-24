В Нидерландах пока не установили, кто стоит за инцидентами с дронами

ГААГА, 24 ноя - РИА Новости. Власти Нидерландов пока не установили, кто стоит за двумя недавними инцидентами с дронами в стране, но не исключают, что это были разные лица, заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
«
"То, что мы видели в прошедшие дни, скорее всего, каждый раз это были беспилотники разного типа. Поэтому вполне возможно, что за разными инцидентами стояли разные люди", - сказал Брекелманс в программе на телеканале NPO 1.
По его словам, правоохранительные органы Нидерландов уже проводят расследование инцидентов, кроме того, расследование будет проведено по линии разведслужб.
«
"Мы все в Европе хотим точно установить, кто или что за этим стоит, но к настоящему моменту мы не смогли этого сделать", - отметил министр.
Как сообщало минобороны королевства, 21 ноября вечером военные Нидерландов задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники над авиабазой Волкел на юге страны.
Воздушное движение в аэропорту Эйндховена на юге в Нидерландов 22 ноября было приостановлено из-за беспилотников. В тот же вечер движение удалось восстановить. Министр обороны страны сообщил, что в отношении дронов были приняты меры, но не стал раскрывать детали.