Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах пока не установили, кто стоит за инцидентами с дронами - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/niderlandy-2057173920.html
В Нидерландах пока не установили, кто стоит за инцидентами с дронами
В Нидерландах пока не установили, кто стоит за инцидентами с дронами - РИА Новости, 24.11.2025
В Нидерландах пока не установили, кто стоит за инцидентами с дронами
Власти Нидерландов пока не установили, кто стоит за двумя недавними инцидентами с дронами в стране, но не исключают, что это были разные лица, заявил министр... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:43:00+03:00
2025-11-24T15:43:00+03:00
в мире
нидерланды
европа
эйндховен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_d4cc21478d4b2575cd4048a2ed0fd604.jpg
https://ria.ru/20251122/evropa-2056814833.html
https://ria.ru/20251107/niderlandy-2053463265.html
нидерланды
европа
эйндховен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_5073259f895a258ae0fef4265046121a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, европа, эйндховен
В мире, Нидерланды, Европа, Эйндховен
В Нидерландах пока не установили, кто стоит за инцидентами с дронами

Брекелманс: Нидерланды не знают, кто стоит за недавними инцидентами с дронами

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 24 ноя - РИА Новости. Власти Нидерландов пока не установили, кто стоит за двумя недавними инцидентами с дронами в стране, но не исключают, что это были разные лица, заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
«

"То, что мы видели в прошедшие дни, скорее всего, каждый раз это были беспилотники разного типа. Поэтому вполне возможно, что за разными инцидентами стояли разные люди", - сказал Брекелманс в программе на телеканале NPO 1.

Военнослужащие армии Нидерландов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Нидерландские военные применили оружие против дронов над авиабазой
22 ноября, 16:43
По его словам, правоохранительные органы Нидерландов уже проводят расследование инцидентов, кроме того, расследование будет проведено по линии разведслужб.
«
"Мы все в Европе хотим точно установить, кто или что за этим стоит, но к настоящему моменту мы не смогли этого сделать", - отметил министр.
Как сообщало минобороны королевства, 21 ноября вечером военные Нидерландов задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники над авиабазой Волкел на юге страны.
Воздушное движение в аэропорту Эйндховена на юге в Нидерландов 22 ноября было приостановлено из-за беспилотников. В тот же вечер движение удалось восстановить. Министр обороны страны сообщил, что в отношении дронов были приняты меры, но не стал раскрывать детали.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Нидерландские СМИ сообщили об инциденте с дроном над авиабазой
7 ноября, 15:28
 
В миреНидерландыЕвропаЭйндховен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала