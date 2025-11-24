На дне Невы нашли каску гитлеровца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Водолазы Росгвардии, которые регулярно обследуют акваторию в Санкт-Петербурге, обнаружили на дне Невы у Петропавловской крепости в историческом центре города каску гитлеровца времен Великой Отечественной войны, которую, предположительно, принесло течением, сообщила пресс-служба окружного главка Росгвардии.