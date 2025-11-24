Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий оценил свои шансы на победу на ЧМ по рапиду и блицу
15:20 24.11.2025 (обновлено: 15:28 24.11.2025)
Непомнящий оценил свои шансы на победу на ЧМ по рапиду и блицу
спорт, шахматы, ян непомнящий, магнус карлсен
Спорт, Шахматы, Ян Непомнящий, Магнус Карлсен
Непомнящий оценил свои шансы на победу на ЧМ по рапиду и блицу

Ян Непомнящий. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил РИА Новости, что оптимистично оценивает свои шансы на победу на чемпионатах мира по рапиду и блицу, однако успех будет зависеть от формы, в которой получится подойти к турнирам.
Соревнования в столице Катара пройдут с 25 по 30 декабря, общий призовой фонд превысит 1 млн евро. В прошлом году Непомнящий поделил титул чемпиона мира в блице с норвежцем Магнусом Карлсеном.
«
"Все зависит от того, в какой форме получится подойти. Обычно в рапиде и блице оцениваю шансы оптимистично. До начала турнира больше месяца. Надо восстановиться, потому что это не самый лучший год во всех отношениях. Турнир остается главным стартом. Наверно, поиграю пару турниров в рапиде, чтобы набрать форму, и буду готовиться к чемпионату мира", - сказал шахматист.
Непомнящему 35 лет. Он является двукратным участником матчей за звание чемпиона мира по классическим шахматам.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Непомнящий оценил вероятность разрешения флага России на турнирах FIDE
24 ноября, 09:17
 
Спорт Шахматы Ян Непомнящий Магнус Карлсен
 
