Непомнящий оценил свои шансы на победу на ЧМ по рапиду и блицу

«

"Все зависит от того, в какой форме получится подойти. Обычно в рапиде и блице оцениваю шансы оптимистично. До начала турнира больше месяца. Надо восстановиться, потому что это не самый лучший год во всех отношениях. Турнир остается главным стартом. Наверно, поиграю пару турниров в рапиде, чтобы набрать форму, и буду готовиться к чемпионату мира", - сказал шахматист.