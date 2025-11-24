Непомнящий оценил свои шансы на победу на ЧМ по рапиду и блицу

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил РИА Новости, что оптимистично оценивает свои шансы на победу на чемпионатах мира по рапиду и блицу, однако успех будет зависеть от формы, в которой получится подойти к турнирам.
Соревнования в столице Катара пройдут с 25 по 30 декабря, общий призовой фонд превысит 1 млн евро. В прошлом году Непомнящий поделил титул чемпиона мира в блице с норвежцем Магнусом Карлсеном.
«
"Все зависит от того, в какой форме получится подойти. Обычно в рапиде и блице оцениваю шансы оптимистично. До начала турнира больше месяца. Надо восстановиться, потому что это не самый лучший год во всех отношениях. Турнир остается главным стартом. Наверно, поиграю пару турниров в рапиде, чтобы набрать форму, и буду готовиться к чемпионату мира", - сказал шахматист.
Непомнящему 35 лет. Он является двукратным участником матчей за звание чемпиона мира по классическим шахматам.