Непомнящий оценил вероятность разрешения флага России на турнирах FIDE

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) разрешит россиянам выступать на турнирах под флагом РФ.