Непомнящий оценил вероятность разрешения флага России на турнирах FIDE - 24.11.2025
09:17 24.11.2025 (обновлено: 09:51 24.11.2025)
Непомнящий оценил вероятность разрешения флага России на турнирах FIDE
Непомнящий оценил вероятность разрешения флага России на турнирах FIDE - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Непомнящий оценил вероятность разрешения флага России на турнирах FIDE
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE)... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
спорт, россия, аркадий дворкович, международная федерация шахмат (fide), международный олимпийский комитет (мок), шахматы
Спорт, Россия, Аркадий Дворкович, Международная федерация шахмат (FIDE), Международный олимпийский комитет (МОК), Шахматы
Непомнящий оценил вероятность разрешения флага России на турнирах FIDE

Непомнящий сомневается, что FIDE разрешит шахматистам играть под флагом России

Ян Непомнящий
Ян Непомнящий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Ян Непомнящий. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) разрешит россиянам выступать на турнирах под флагом РФ.
Ранее стало известно, что генассамблея организации, которую возглавляет Аркадий Дворкович, 14 декабря обсудит возможность снятия ограничений на выступление под национальными флагами с российских и белорусских шахматистов.
«
"Для того, чтобы вернуть флаг, пока нет практики Международного олимпийского комитета (МОК). Думаю, что FIDE будет ориентироваться на решение МОК. Но, возможно, вернут мужскую сборную, что позволит выступать на чемпионатах мира и Европы, на олимпиадах. Это было бы здорово. Тем более что следующий год олимпийский, когда проводится шахматная олимпиада. Флаг – это было бы здорово, но я бы слишком сильно на это не надеялся", - сказал Непомнящий.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в командных соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах лишь в нейтральном статусе. В июле совет FIDE одобрил участие женской сборной России в чемпионате мира под флагом организации.
Российский шахматист Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Огромное достижение": Смагин об игре Есипенко на Кубке мира по шахматам
19 ноября, 17:19
 
СпортРоссияАркадий ДворковичМеждународная федерация шахмат (FIDE)Международный олимпийский комитет (МОК)Шахматы
 
