Непомнящий оценил вероятность разрешения флага России на турнирах FIDE

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) разрешит россиянам выступать на турнирах под флагом РФ.
Ранее стало известно, что генассамблея организации, которую возглавляет Аркадий Дворкович, 14 декабря обсудит возможность снятия ограничений на выступление под национальными флагами с российских и белорусских шахматистов.
«
"Для того, чтобы вернуть флаг, пока нет практики Международного олимпийского комитета (МОК). Думаю, что FIDE будет ориентироваться на решение МОК. Но, возможно, вернут мужскую сборную, что позволит выступать на чемпионатах мира и Европы, на олимпиадах. Это было бы здорово. Тем более что следующий год олимпийский, когда проводится шахматная олимпиада. Флаг – это было бы здорово, но я бы слишком сильно на это не надеялся", - сказал Непомнящий.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в командных соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах лишь в нейтральном статусе. В июле совет FIDE одобрил участие женской сборной России в чемпионате мира под флагом организации.