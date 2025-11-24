Маршрут построен, шаг в науку сделан. Подведены итоги молодежных конкурсов

© Фото предоставлено управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян

© Фото предоставлено управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян

© Фото предоставлено управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян Фестиваль "Новый маршрут"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Церемония награждения участников Всероссийского молодежного конкурса творческих научно-популярных проектов "Маршрут построен!" и научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" состоялась в Северо-Кавказском федеральном университете ( Церемония награждения участников Всероссийского молодежного конкурса творческих научно-популярных проектов "Маршрут построен!" и научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" состоялась в Северо-Кавказском федеральном университете ( СКФУ ), сообщили в пресс-службе вуза.

Организатором выступил СКФУ при поддержке Минобрнауки России. Проекты реализуются в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации.

Как отмечается в сообщении, мероприятия фестиваля "Новый маршрут" проводились с июня по конец октября.

В научно-образовательной олимпиаде "Шаг в науку" приняли участие более 16 тысяч человек. Отборочный этап, охватывающий 18 дисциплин, успешно прошли 6 802 участника из 75 субъектов России. Наибольшее количество участников было представлено из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В заключительный этап олимпиады были приглашены 2 824 человека, из которых 455 участников стали победителями и призерами олимпиады. Наибольшее количество призеров и победителей представляли Ставропольский край.

© Фото предоставлено управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян Фестиваль "Новый маршрут" © Фото предоставлено управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян Фестиваль "Новый маршрут"

Директор департамента медиакоммуникаций СКФУ, научный руководитель фестиваля "Новый маршрут" Андрей Горбачев отметил высокий интерес молодежи к интеллектуальным состязаниям фестиваля "Новый маршрут". По его словам, более 18 тысяч ребят приняли участие в олимпиаде и конкурсе.

"Основной задачей этих разных по форматам мероприятий была популяризация достижений науки и техники среди школьников и студентов, информирование о науке, научном знании, привлекательности научно-исследовательской деятельности", — сообщил он.

Участниками Всероссийского молодежного конкурса творческих научно-популярных проектов "Маршрут построен!" стали жители России в возрасте от 10 до 30 лет, обучающиеся в средних, средних специальных и высших учебных заведениях.

© Фото предоставлено управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян Фестиваль "Новый маршрут" Фестиваль "Новый маршрут" © Фото предоставлено управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян 1 из 2 © Фото предоставлено управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян Фестиваль "Новый маршрут" Фестиваль "Новый маршрут" © Фото предоставлено управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян 2 из 2 Фестиваль "Новый маршрут" © Фото предоставлено управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян 1 из 2 Фестиваль "Новый маршрут" © Фото предоставлено управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян 2 из 2

Участие в нем приняли 2661 человек. Наибольшее количество участников – представители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Конкурсанты представили работы в трех номинациях: "Путь в науку", "Наука в историях" и "Знаю. Продвигаю". Жюри конкурса оценивало эссе, видеоролики, подкасты, серии фотографий, стикерпаки, видеомемы и фотомемы.