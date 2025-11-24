Рейтинг@Mail.ru
Маршрут построен, шаг в науку сделан. Подведены итоги молодежных конкурсов
11:54 24.11.2025
Маршрут построен, шаг в науку сделан. Подведены итоги молодежных конкурсов
Церемония награждения участников Всероссийского молодежного конкурса творческих научно-популярных проектов "Маршрут построен!" и научно-образовательной... РИА Новости, 24.11.2025
Маршрут построен, шаг в науку сделан. Подведены итоги молодежных конкурсов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Церемония награждения участников Всероссийского молодежного конкурса творческих научно-популярных проектов "Маршрут построен!" и научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" состоялась в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), сообщили в пресс-службе вуза.
Организатором выступил СКФУ при поддержке Минобрнауки России. Проекты реализуются в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации.
Как отмечается в сообщении, мероприятия фестиваля "Новый маршрут" проводились с июня по конец октября.
В научно-образовательной олимпиаде "Шаг в науку" приняли участие более 16 тысяч человек. Отборочный этап, охватывающий 18 дисциплин, успешно прошли 6 802 участника из 75 субъектов России. Наибольшее количество участников было представлено из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В заключительный этап олимпиады были приглашены 2 824 человека, из которых 455 участников стали победителями и призерами олимпиады. Наибольшее количество призеров и победителей представляли Ставропольский край.
Участие в нем приняли 2661 человек. Наибольшее количество участников – представители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Конкурсанты представили работы в трех номинациях: "Путь в науку", "Наука в историях" и "Знаю. Продвигаю". Жюри конкурса оценивало эссе, видеоролики, подкасты, серии фотографий, стикерпаки, видеомемы и фотомемы.
Были определены 120 победителей и призеров, в основном из регионов юга России, а также из Воронежской, Тамбовской и Челябинской областей.
 
