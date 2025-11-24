https://ria.ru/20251124/moskva-2057759202.html
Более 90% элементов, применяемых этой зимой, уже украшали Москву
Более 90% элементов, применяемых этой зимой, уже украшали Москву - РИА Новости, 26.11.2025
Более 90% элементов, применяемых этой зимой, уже украшали Москву
Более 90% элементов и материалов, применяемых этой зимой, уже были частью украшений в прошлые сезоны в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-24T16:19:00+03:00
2025-11-24T16:19:00+03:00
2025-11-26T16:20:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995908674_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_a7a10f0e29b64dcb1cbad0ddf4c0c1c7.jpg
https://ria.ru/20251124/bolshinstvo-2057043724.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995908674_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_a2cfb242a69d60126190e2577042217a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
Более 90% элементов, применяемых этой зимой, уже украшали Москву
Более 90% элементов и материалов, применяемых этой зимой, уже украшали Москву
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 90% элементов и материалов, применяемых этой зимой, уже были частью украшений в прошлые сезоны в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Как отмечается, данная практика является частью ответственного экологичного подхода к созданию городского дизайна.
"Благодаря многолетней стратегии повторного использования конструкций Москва значительно сокращает объем отходов при создании декоративных пространств. Более 90 процентов элементов и материалов, применяемых этой зимой, уже были частью украшений в прошлые сезоны, но в этот раз получили новое художественное прочтение", - говорится в сообщении.
Также в этом году столицу украсят оригинальные световые конструкции, тематические арт-объекты и более 10 тысяч вечнозеленых деревьев и кустарников.