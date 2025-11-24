Более 90% элементов, применяемых этой зимой, уже украшали Москву

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 90% элементов и материалов, применяемых этой зимой, уже были частью украшений в прошлые сезоны в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как отмечается, данная практика является частью ответственного экологичного подхода к созданию городского дизайна.

"Благодаря многолетней стратегии повторного использования конструкций Москва значительно сокращает объем отходов при создании декоративных пространств. Более 90 процентов элементов и материалов, применяемых этой зимой, уже были частью украшений в прошлые сезоны, но в этот раз получили новое художественное прочтение", - говорится в сообщении.