Более 90% элементов, применяемых этой зимой, уже украшали Москву
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:19 24.11.2025 (обновлено: 16:20 26.11.2025)
Более 90% элементов, применяемых этой зимой, уже украшали Москву
Более 90% элементов, применяемых этой зимой, уже украшали Москву
Более 90% элементов и материалов, применяемых этой зимой, уже были частью украшений в прошлые сезоны в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
Предновогодняя Москва
Предновогодняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 90% элементов и материалов, применяемых этой зимой, уже были частью украшений в прошлые сезоны в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Как отмечается, данная практика является частью ответственного экологичного подхода к созданию городского дизайна.
"Благодаря многолетней стратегии повторного использования конструкций Москва значительно сокращает объем отходов при создании декоративных пространств. Более 90 процентов элементов и материалов, применяемых этой зимой, уже были частью украшений в прошлые сезоны, но в этот раз получили новое художественное прочтение", - говорится в сообщении.
Также в этом году столицу украсят оригинальные световые конструкции, тематические арт-объекты и более 10 тысяч вечнозеленых деревьев и кустарников.
