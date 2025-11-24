https://ria.ru/20251124/moskva-2057162426.html
ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.11.2025
ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
