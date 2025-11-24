Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников перед Новым годом

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мошенники в преддверии Нового года начали создавать фейковые интернет-магазины с красной икрой и морепродуктами, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

"С приближением новогодних праздников участились случаи мошеннических схем с продажей красной икры и прочих морских деликатесов", - сказал он.

Депутат отметил, что из-за популярности интернет-торговли мошенникам не составляет труда "поймать на такую удочку" покупателя, который привык заказывать через интернет и хочет сэкономить.

"Учитывая уровень развития интернета, сейчас мошенникам не составить труда создать фишинговый сайт и соцсети к нему, наполнив его привлекательными картинками. Это как раз создаст видимость некоего легитимного магазина", - добавил парламентарий.

Депутат считает, что надежнее покупать продукты в проверенных местах - на сайтах известных магазинов и маркетплейсов.