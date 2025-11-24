Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников перед Новым годом
03:47 24.11.2025
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников перед Новым годом
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников перед Новым годом
игорь антропенко (депутат)
госдума рф
2025
игорь антропенко (депутат), госдума рф
Игорь Антропенко (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников перед Новым годом

Антропенко: мошенники создают фейковые интернет-магазины с морепродуктами

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мошенники в преддверии Нового года начали создавать фейковые интернет-магазины с красной икрой и морепродуктами, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.
"С приближением новогодних праздников участились случаи мошеннических схем с продажей красной икры и прочих морских деликатесов", - сказал он.
Депутат отметил, что из-за популярности интернет-торговли мошенникам не составляет труда "поймать на такую удочку" покупателя, который привык заказывать через интернет и хочет сэкономить.
"Учитывая уровень развития интернета, сейчас мошенникам не составить труда создать фишинговый сайт и соцсети к нему, наполнив его привлекательными картинками. Это как раз создаст видимость некоего легитимного магазина", - добавил парламентарий.
Депутат считает, что надежнее покупать продукты в проверенных местах - на сайтах известных магазинов и маркетплейсов.
"И никогда, если уж хочется купить в неизвестном магазине, не оставлять оплату и реквизиты банковских карт до получения продукта. Также хочу напомнить, что нужно быть осторожными при покупке икры "на вес", так как зачастую не соблюдаются условия хранения и транспортировки такого продукта", - заключил он.
Игорь Антропенко (депутат)Госдума РФ
 
 
