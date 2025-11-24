Этот "монстр" мог в одиночку выиграть войну с США: история ВВА-14

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Глядя на изображение этого самолета кажется, что смотришь на космолет из научной фантастики. Турбореактивный ВВА-14 советского конструктора Роберто Бартини совмещал в себе функции гидросамолета, бомбардировщика и торпедоносца.

Мог бы изменить баланс сил во времена холодной войны. Но что же пошло не так?

Итальянский аристократ, ставший коммунистом

Конструктором ВВА-14 был Роберто Бартини, человек удивительной судьбы . Воспитанный в семье барона, принадлежащий к аристократии, он во время Первой мировой войны попадает в плен русской армии. Там молодой солдат знакомится с коммунистическими идеями, которые навсегда останутся в его сердце.

© Public domain Роберто Бартини © Public domain Роберто Бартини

После фашистского переворота в Италии Бартини вынужден бежать со своей родины. С 1923 года он жил и работал в СССР. По прибытии в Страну Советов Бартини сразу записал себя в паспорте русским, однако для большинства он так и остался чудаковатым итальянцем.

В 1938 году его арестовали за шпионаж в пользу Муссолини, заключение он отбывал вместе с Андреем Николаевичем Туполевым в закрытом авиационном КБ "тюремного" типа.

© Фото : объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации "Ростех") Советский авиаконструктор Алексей Андреевич Туполев на фоне самолета Ту-114 © Фото : объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации "Ростех") Советский авиаконструктор Алексей Андреевич Туполев на фоне самолета Ту-114

Всего за свою жизнь Бартини спроектировал для СССР свыше 60 уникальных самолетов. Среди его проектов и удивительный ВВА-14.

Гибрид самолета и судна на воздушной подушке

“Предком” ВВА-14 можно считать более ранний проект итальянца МВА-62, который представили в 1962 году.

Это был самолет-амфибия с возможностью вертикального взлета и посадки. МВА-62 мог лететь как обычно, а мог идти подобно экраноплану над самой водой, скрываясь от радаров. Плюсом была способность садиться почти на любую поверхность. По сути, это был гибрид самолета и судна на воздушной подушке.

Единственный экземпляр хорошо показал себя на испытаниях, и Бартини дали добро на разработку более крупной модели. Так МВА-62 эволюционировал в проект ВВА-14.

Было запланировано три прототипа ВВА-14, первый из которых был готов уже к 1972 году. Основная конструкция была изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием из кадмиевых сталей.

Экипаж, состоящий из трех человек, располагался в носовой части, длина самолета составляла 26 метров, а размах крыла — 28. Скорость в режиме катамарана при передвижении по воде составляла всего 35 км/ч. А вот максимальная скорость, которую прототип развивал в воздухе, равнялась 760 км/ч при дальности полета 2400 км. Максимальная же высота полета ВВА-14 составляла 10 км.

Вооружен до зубов

На вооружении самолета-амфибии были торпеды, мины и авиабомбы, которые в сумме составляли четыре тонны боевой нагрузки. Это впечатляющий показатель даже для современных истребителей, не говоря уже о технике времен холодной войны.

Сразу бросался в глаза оригинальный внешний вид самолета. Фюзеляж с кабиной пилотов переходил в центроплан, где по бокам располагались два гигантских отсека с поплавками, а также системой наддува.

За необычный вид ВВА-14 прозвали Фантомасом и Змеем-Горынычем. Специалисты подмечали, что при взгляде на самолет с земли он напоминал дракона из русских народных сказок.

В режиме экраноплана самолет мог идти прямо над водой, благодаря чему был недосягаем для радаров противника, а также мог садиться практически на любую поверхность вертикально. При этом ВВА-14 отличался устойчивостью и легкостью в управлении.

Смелый проект, не вышедший в серию

С 1972 по 1975 год ВВА-14 выполнил 107 полетов, налетав 103 часа. Параллельно Бартини разрабатывал и другие модификации самолета-амфибии, включая экраноплан 14МП1.

Самолет, несмотря на ряд достоинств, так и не был принят в серийное производство. Проект получился чрезмерно смелым, что негативно повлияло на его разработку и общие перспективы. Противолодочные задачи ВВА-14 могли решать имеющиеся на тот момент Бе-12, Ту-142 и Ил-38.

После смерти Бартини в 1974 году разработку самолета продолжили еще два года. Затем все усилия и ресурсы направили на создание других, “более перспективных и нужных” проектов самолетов.