Этот "монстр" мог в одиночку выиграть войну с США: история ВВА-14

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Глядя на изображение этого самолета кажется, что смотришь на космолет из научной фантастики. Турбореактивный ВВА-14 советского конструктора Роберто Бартини совмещал в себе функции гидросамолета, бомбардировщика и торпедоносца.
Мог бы изменить баланс сил во времена холодной войны. Но что же пошло не так?
Итальянский аристократ, ставший коммунистом
Конструктором ВВА-14 был Роберто Бартини, человек удивительной судьбы . Воспитанный в семье барона, принадлежащий к аристократии, он во время Первой мировой войны попадает в плен русской армии. Там молодой солдат знакомится с коммунистическими идеями, которые навсегда останутся в его сердце.
© Public domainРоберто Бартини
© Public domain
Роберто Бартини
После фашистского переворота в Италии Бартини вынужден бежать со своей родины. С 1923 года он жил и работал в СССР. По прибытии в Страну Советов Бартини сразу записал себя в паспорте русским, однако для большинства он так и остался чудаковатым итальянцем.
В 1938 году его арестовали за шпионаж в пользу Муссолини, заключение он отбывал вместе с Андреем Николаевичем Туполевым в закрытом авиационном КБ "тюремного" типа.
© Фото : объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации "Ростех")Советский авиаконструктор Алексей Андреевич Туполев на фоне самолета Ту-114
© Фото : объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации "Ростех")
Советский авиаконструктор Алексей Андреевич Туполев на фоне самолета Ту-114
Всего за свою жизнь Бартини спроектировал для СССР свыше 60 уникальных самолетов. Среди его проектов и удивительный ВВА-14.
Гибрид самолета и судна на воздушной подушке
“Предком” ВВА-14 можно считать более ранний проект итальянца МВА-62, который представили в 1962 году.
Это был самолет-амфибия с возможностью вертикального взлета и посадки. МВА-62 мог лететь как обычно, а мог идти подобно экраноплану над самой водой, скрываясь от радаров. Плюсом была способность садиться почти на любую поверхность. По сути, это был гибрид самолета и судна на воздушной подушке.
Единственный экземпляр хорошо показал себя на испытаниях, и Бартини дали добро на разработку более крупной модели. Так МВА-62 эволюционировал в проект ВВА-14.
Было запланировано три прототипа ВВА-14, первый из которых был готов уже к 1972 году. Основная конструкция была изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием из кадмиевых сталей.
Экипаж, состоящий из трех человек, располагался в носовой части, длина самолета составляла 26 метров, а размах крыла — 28. Скорость в режиме катамарана при передвижении по воде составляла всего 35 км/ч. А вот максимальная скорость, которую прототип развивал в воздухе, равнялась 760 км/ч при дальности полета 2400 км. Максимальная же высота полета ВВА-14 составляла 10 км.
Вооружен до зубов
На вооружении самолета-амфибии были торпеды, мины и авиабомбы, которые в сумме составляли четыре тонны боевой нагрузки. Это впечатляющий показатель даже для современных истребителей, не говоря уже о технике времен холодной войны.
Сразу бросался в глаза оригинальный внешний вид самолета. Фюзеляж с кабиной пилотов переходил в центроплан, где по бокам располагались два гигантских отсека с поплавками, а также системой наддува.
За необычный вид ВВА-14 прозвали Фантомасом и Змеем-Горынычем. Специалисты подмечали, что при взгляде на самолет с земли он напоминал дракона из русских народных сказок.
В режиме экраноплана самолет мог идти прямо над водой, благодаря чему был недосягаем для радаров противника, а также мог садиться практически на любую поверхность вертикально. При этом ВВА-14 отличался устойчивостью и легкостью в управлении.
Смелый проект, не вышедший в серию
С 1972 по 1975 год ВВА-14 выполнил 107 полетов, налетав 103 часа. Параллельно Бартини разрабатывал и другие модификации самолета-амфибии, включая экраноплан 14МП1.
Самолет, несмотря на ряд достоинств, так и не был принят в серийное производство. Проект получился чрезмерно смелым, что негативно повлияло на его разработку и общие перспективы. Противолодочные задачи ВВА-14 могли решать имеющиеся на тот момент Бе-12, Ту-142 и Ил-38.
После смерти Бартини в 1974 году разработку самолета продолжили еще два года. Затем все усилия и ресурсы направили на создание других, “более перспективных и нужных” проектов самолетов.
Противолодочный самолет Ту-142
На памятнике конструктора есть надпись "В стране Советов он сдержал свою клятву, посвятив всю жизнь тому, чтобы красные самолеты летали быстрее черных". К сожалению, не все идеи Бартини удалось воплотить в жизнь.