12:28 24.11.2025
Еще более 80 тысяч фонарей подключили к "умному" мониторингу в Подмосковье
Еще более 80 тысяч фонарей подключили к "умному" мониторингу в Подмосковье
К системе интеллектуального мониторинга наружного освещения в Московской области подключили еще более 80 тысяч светильников
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Еще более 80 тысяч фонарей подключили к "умному" мониторингу в Подмосковье

В Московской области к "умному" мониторингу подключили еще свыше 80 тыс фонарей

Уличные фонари. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. К системе интеллектуального мониторинга наружного освещения в Московской области подключили еще более 80 тысяч светильников, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Теперь эта система объединяет свыше 192 тысяч фонарей, более 3,9 тысячи распределительных шкафов и около 6,6 тысячи километров линий наружного освещения.
"Мы не только расширяем охват "умного" мониторинга, но и непрерывно развиваем его функционал", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.
По ее словам, это обеспечивает более надежную работу систем освещения и оперативное устранение неисправностей, что, в свою очередь, способствует созданию безопасной и комфортной городской инфраструктуры.
Интеллектуальная система обеспечивает круглосуточный мониторинг работы объектов наружного освещения в режиме реального времени. Она собирает детализированные данные о состоянии каждого светильника и линии, включая текущий режим работы распределительных шкафов, показатели энергопотребления и сведения о технических неисправностях. Вся полученная информация проходит обработку, систематизацию и отображается на единой панели управления.
"В 2025 году система стала еще "умнее". Теперь она автоматически определяет нужную линию освещения по координатам из обращения", – добавила Куртяник.
Она отметила, что это нововведение уже позволило корректно идентифицировать свыше 4000 линий, что способствовало ускорению реагирования на запросы жителей.
Заголовок открываемого материала