Еще более 80 тысяч фонарей подключили к "умному" мониторингу в Подмосковье

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. К системе интеллектуального мониторинга наружного освещения в Московской области подключили еще более 80 тысяч светильников, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Теперь эта система объединяет свыше 192 тысяч фонарей, более 3,9 тысячи распределительных шкафов и около 6,6 тысячи километров линий наружного освещения.

"Мы не только расширяем охват "умного" мониторинга, но и непрерывно развиваем его функционал", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.

По ее словам, это обеспечивает более надежную работу систем освещения и оперативное устранение неисправностей, что, в свою очередь, способствует созданию безопасной и комфортной городской инфраструктуры.

Интеллектуальная система обеспечивает круглосуточный мониторинг работы объектов наружного освещения в режиме реального времени. Она собирает детализированные данные о состоянии каждого светильника и линии, включая текущий режим работы распределительных шкафов, показатели энергопотребления и сведения о технических неисправностях. Вся полученная информация проходит обработку, систематизацию и отображается на единой панели управления.

"В 2025 году система стала еще "умнее". Теперь она автоматически определяет нужную линию освещения по координатам из обращения", – добавила Куртяник.