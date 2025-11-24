https://ria.ru/20251124/monitoring-2057104768.html
Еще более 80 тысяч фонарей подключили к "умному" мониторингу в Подмосковье
Еще более 80 тысяч фонарей подключили к "умному" мониторингу в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2025
Еще более 80 тысяч фонарей подключили к "умному" мониторингу в Подмосковье
К системе интеллектуального мониторинга наружного освещения в Московской области подключили еще более 80 тысяч светильников, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:28:00+03:00
2025-11-24T12:28:00+03:00
2025-11-24T12:28:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028311784_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0facbbab4ea145e03e77726e10be3ac0.jpg
https://ria.ru/20251121/vstrecha-2056685059.html
https://ria.ru/20251121/podmoskove-2056616220.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028311784_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_05e10b1b3b9146c24c89aab6b68d2de4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Еще более 80 тысяч фонарей подключили к "умному" мониторингу в Подмосковье
В Московской области к "умному" мониторингу подключили еще свыше 80 тыс фонарей
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. К системе интеллектуального мониторинга наружного освещения в Московской области подключили еще более 80 тысяч светильников, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Теперь эта система объединяет свыше 192 тысяч фонарей, более 3,9 тысячи распределительных шкафов и около 6,6 тысячи километров линий наружного освещения.
"Мы не только расширяем охват "умного" мониторинга, но и непрерывно развиваем его функционал", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.
По ее словам, это обеспечивает более надежную работу систем освещения и оперативное устранение неисправностей, что, в свою очередь, способствует созданию безопасной и комфортной городской инфраструктуры.
Интеллектуальная система обеспечивает круглосуточный мониторинг работы объектов наружного освещения в режиме реального времени. Она собирает детализированные данные о состоянии каждого светильника и линии, включая текущий режим работы распределительных шкафов, показатели энергопотребления и сведения о технических неисправностях. Вся полученная информация проходит обработку, систематизацию и отображается на единой панели управления.
"В 2025 году система стала еще "умнее". Теперь она автоматически определяет нужную линию освещения по координатам из обращения", – добавила Куртяник.
Она отметила, что это нововведение уже позволило корректно идентифицировать свыше 4000 линий, что способствовало ускорению реагирования на запросы жителей.