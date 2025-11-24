Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Минобороны опубликовало видео из освобожденных районов в Красноармейске

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео из районов Горняк и Шахтёрский в Красноармейске Донецкой Народной Республики.

Ранее в понедельник ведомство сообщило об освобождении этих районов.

На опубликованных кадрах видны боевые действия по освобождению районов, а также панорама Шахтёрского и Горняка , снятая с беспилотника.