Минобороны опубликовало видео из освобожденных районов в Красноармейске
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 24.11.2025 (обновлено: 14:01 24.11.2025)
Минобороны опубликовало видео из освобожденных районов в Красноармейске
Минобороны опубликовало видео из освобожденных районов в Красноармейске
Минобороны России опубликовало видео из районов Горняк и Шахтёрский в Красноармейске Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 24.11.2025
Освобождение микрорайонов Шахтерский и Горняк в Красноармейске
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы по освобождению подразделениями группировки войск «Центр» микрорайонов Шахтерский и Горняк города Красноармейск в ДНР.
Минобороны опубликовало видео из освобожденных районов в Красноармейске

Минобороны показало кадры освобождения Горняка и Шахтерского в ДНР

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео из районов Горняк и Шахтёрский в Красноармейске Донецкой Народной Республики.
Ранее в понедельник ведомство сообщило об освобождении этих районов.
На опубликованных кадрах видны боевые действия по освобождению районов, а также панорама Шахтёрского и Горняка, снятая с беспилотника.
Кроме того, демонстрируется, как российские бойцы ходят по освобождённым районам.
