Минобороны опубликовало видео из освобожденных районов в Красноармейске
Минобороны опубликовало видео из освобожденных районов в Красноармейске
Минобороны России опубликовало видео из районов Горняк и Шахтёрский в Красноармейске Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:56:00+03:00
2025-11-24T13:56:00+03:00
2025-11-24T14:01:00+03:00
Освобождение микрорайонов Шахтерский и Горняк в Красноармейске
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы по освобождению подразделениями группировки войск «Центр» микрорайонов Шахтерский и Горняк города Красноармейск в ДНР.
2025-11-24T13:56
