Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 24.11.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Украинские войска за сутки потеряли до 230 военнослужащих в зоне работы группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 230 военнослужащих в зоне работы группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Кучеровки, Глушковки, Куриловки, Богуславки, Нечволодовки, Нового Мира и Подолов в Харьковской области, Красного Лимана, Дибровы и Дробышево в ДНР.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера, включая американский бронетранспортер М113, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 28 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
