Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 24.11.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Украинские войска за сутки потеряли до 230 военнослужащих в зоне работы группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2025
Минобороны: ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки