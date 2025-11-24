Рейтинг@Mail.ru
Преступные власти Украины выполняют указы Запада, считает Медведчук
08:31 24.11.2025 (обновлено: 08:34 24.11.2025)
Преступные власти Украины выполняют указы Запада, считает Медведчук
в мире
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
дело миндича
украина
в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, дело миндича
В мире, Украина, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Дело Миндича
Преступные власти Украины выполняют указы Запада, считает Медведчук

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Преступные киевские власти лишь выполняют указы Запада, а жизнь людей на Украине их не волнует, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украинская преступная неонацистская власть довела до такого плачевного результата (инфраструктуру Украины - ред.)... Есть указания и установки коллективного Запада, которые они реализуют. При этом жизнь человека, условия его жизни абсолютно эту, так называемую нелегитимную власть, не касаются", - сказал РИА Новости Медведчук.
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
08:00
 
В миреУкраинаВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньДело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
