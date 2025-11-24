https://ria.ru/20251124/medvedchuk-2057041586.html
Преступные власти Украины выполняют указы Запада, считает Медведчук
Преступные власти Украины выполняют указы Запада, считает Медведчук - РИА Новости, 24.11.2025
Преступные власти Украины выполняют указы Запада, считает Медведчук
Преступные киевские власти лишь выполняют указы Запада, а жизнь людей на Украине их не волнует, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T08:31:00+03:00
2025-11-24T08:31:00+03:00
2025-11-24T08:34:00+03:00
в мире
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057036153.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, дело миндича
В мире, Украина, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Дело Миндича
Преступные власти Украины выполняют указы Запада, считает Медведчук
Медведчук заявил, что жизнь людей на Украине не волнует преступные власти Киева