Матчи в Армении начнутся с минуты молчания в память о Симоняне

"В память о легенде армянского футбола перенесенный матч третьего тура премьер-лиги, 15-го тура, а также все игры 17-го тура первой лиги начнутся с минуты молчания. Команды выйдут на поле с черными повязками на рукавах", - говорится в сообщении.