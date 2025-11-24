Будущие машинисты покажут мастерство на чемпионате "Профессионалы"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Будущие машинисты покажут мастерство на финале чемпионата "Профессионалы" 29 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

Главный эксперт компетенции "Управление локомотивом" Павел Васильев убежден, что у людей, которые управляют поездами, должен быть очень широкий кругозор.

"Это не просто сел, нажал кнопки и поехал. Люди долго учатся, чтобы получить достаточный объем навыков. Железная дорога – это работа на открытом воздухе, большой процент работы проходит вне локомотива. Обслуживание экипажной части, обслуживание вагонов, прицепка, отцепка: люди должны быть физически сильные, выносливые", – приводит пресс-служба слова Васильева.

Он отметил, что финалисты уже показали хороший результат, но им есть к чему стремиться в этой сложной и ответственной работе. При этом карьерные траектории для финалистов открываются самые впечатляющие, включая работу на стратегически значимых проектах.

"Например, сейчас строится первая высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. В перспективе кто-то из этих ребят сможет работать на этой магистрали", – заключил главный эксперт.

Чемпионат "Профессионалы" – соревнования по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.

Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.